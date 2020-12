Governo Eduardo Leite paga salário integral dos servidores nesta quarta

O governo de Eduardo Leite vai pagar pelo segundo mês consecutivo os salários integrais em dia do funcionalismo. O Palácio Piratini anunciou nesta terça-feira (29) o pagamento dos valores de dezembro nesta quarta-feira (30), último dia de bancos abertos. As agências fecham no dia 31.

Em fim de novembro, o Piratini saldou a folha no dia 30 , após 57 meses seguidos de parcelamentos. São 339,8 mil vínculos a serem pagos. Um servidor pode ter mais de um vínculo com o Estado. Nesta quarta, será depositada também a última parcela do 13º salário de 2019, quitando mais um passivo que estava em aberto entre as obrigações do Estado.

Já o 13º de 2020 será ainda repassado com atraso, em 12 parcelas, a partir de janeiro de 2021.

"Honraremos pelo segundo mês consecutivo o compromisso e pagaremos em dia os salários de professores, policiais, servidores da saúde e todos os demais trabalhadores do Executivo", disse o governador em exercício Ranolfo Vieira Júnior (PTB).