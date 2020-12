Prefeito eleito de Victor Graeff morre por complicações causadas por Covid-19

O prefeito eleito de Victor Graeff, Paulo Lopes Godoi (MDB), faleceu nesta segunda-feira (28) em decorrência de complicações causadas pela Covid-19. Godoi assumiria a prefeitura no dia primeiro de janeiro.

Ele estava internado no Hospital de Clínicas em Passo Fundo onde tratava de um problema no quadril, quando após a realização de cirurgia acabou contraindo a Covid-19. Seu quadro de saúde acabou se agravando e na noite desta segunda não resistiu a duas paradas cardíacas.

Godoi tinha 54 anos, era dentista e vereador do município e foi prefeito na gestão 2009-2012.

A prefeitura decretou luto oficial de três dias na cidade a partir desta terça-feira (29). Uma homenagem de despedida será realizada a partir de 9h em frente à prefeitura de Victor Graeff, seguindo os protocolos de distanciamento. O sepultamento ocorrerá às 10h no Cemitério Católico Municipal.

Em nota, a diretoria da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Estado, manifestou seu profundo pesar pelo falecimento de Paulo Lopes Godoi.