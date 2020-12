Melo apresenta mais cinco secretários e três novos membros da gestão de Porto Alegre

Cinco secretários da nova administração de Porto Alegre foram anunciados pelo prefeito eleito Sebastião Melo (MDB) nesta segunda-feira (28), por meio de live realizada diretamente do escritório da transição. Foram conhecidos os titulares do Meio Ambiente, de Inovação, de Mobilidade Urbana, de Esporte e Lazer e da Transparência, que se somam aos 13 nomes previamente divulgados. Também foram apresentados dois diretores e o secretário-adjunto da Fazenda da Capital.

Embora ainda não tenha finalizado a composição de seu secretariado e de admitir que a escolha das autarquias como Procempa, Eptc, Dmlu e Carris ficarão para depois da posse, Melo comandará na quarta-feira (30) pela manhã a primeira reunião de equipe.

Entre os nomes anunciados estão técnicos e representantes partidários, alguns com ampla experiência administrativa, como o futuro secretário de Mobilidade Urbana, Luiz Fernando Záchia (MDB), e o titular do Meio Ambiente, Germano Bremm, atual comandante da pasta na gestão de Nelson Marchezan Júnior, que permanecerá no cargo. Ao confirmar a manutenção de Bremm na função, o prefeito reconheceu a evolução da pasta nos últimos anos. O secretário, por sua vez, destacou a importância da continuidade do trabalho à frente da Secretaria.

Entre seus novos desafios, enumerou a necessidade de facilitar o empreendedorismo, os licenciamentos ambientais e a evolução de políticas públicas de meio ambiente, monitoramento ambiental e planejamento urbano. "Precisamos transformar e superar paradigmas históricos no urbanismo da cidade e promover a transformação rápida do Centro Histórico", pontuou.

em entrevista Jornal do Comércio. "Mobilidade urbana é tema das grandes cidades modernas e vamos ter nessa agenda grandes dificuldades. Tentaremos equacionar um problema que se arrasta há mais de 20 anos na cidade", ressaltou. Já Záchia destacou que terá pela frente um dos maiores desafios da gestão, afirmação endossada por Melo e destacada também pelo ex-prefeito José Fogaça,ao.

Futuro secretário do Gabinete de Inovação, Fernando Mattos destacou que seu grande desafio será a transversalidade da pasta. Segundo Melo, a cidade precisa dar um "passo galopante na área". "Todas as secretarias e a prefeitura como um todo terão de pensar mais em um sistema de inovação", disse Mattos, que destacou entre as ações em vista a prioridade dos serviços digitais, do desenvolviento de processos, valorização do Pacto Alegre e de planejamento de uma visão 2030-2040 para Porto Alegre.

Comandante da Secretaria da Transparência, o jornalista Gustavo Ferenci coordenou o projeto que deu origem ao Vozes da Cidade, programa que embasará as ações do governo municipal. Ligado ao MDB, ele terá a responsabilidade de coordenar as políticas públicas voltadas à transparência e compliance, e também responderá pelo serviço 156 da prefeitura. "Quando falamos em liberdade, falamos em transparência, coragem de deixar dados abertos e enfrentar problemas. Trazer compliance e transparência ao governo é para termos uma postura ética para todos", destacou.

Também foi anunciado o secretário de Esporte e Lazer, o ex-técnico da Seleção Brasileira de judô Antônio Carlos de Oliveira Pereira, o Kiko, ligado ao PRTB e indicação pessoal do ex-candidato a prefeito pela sigla, o ex-judoca João Derly. A pasta será recriada na nova administração e precisará passar pelo crivo da Câmara dos Vereadores. Segundo Melo, Kiko terá papel fundamental na busca de parceria com empresas, entidades e universidades e na ampliação da política de atendimento a jovens e idosos na área. Através do esporte vamos conseguir humanizar a cidade, fazer o esporte plural, democrático e inclusivo", afirmou o futuro secretário, destacando esse como o maior desafio de sua carreira esportiva.

Melo também divulgou os novos diretores do Departamento Municipal de Água e Esgotos (Dmae), Alexandre Garcia, indicado pelo PTB, diretor do Serviço Autônomo de Saneamento de Pelotas (Sanep), e do Departamento Municipal de Previdência dos Servidores Públicos do Município de Porto Alegre (Previmpa), Rodrigo Costa, servidor de carreira do município e atual diretor administrativo-financeiro do órgão, além do secretário-adjunto da Fazenda, Bruno Caldas, servidor da antiga Fundação de Economia e Estatística (FEE) e atualmente cedido para a assessoria da Secretaria Municipal da Fazenda.

Bremm, Kiko, Záchia, Ferenci e Mattos ocuparão secretarias na administração de Sebastião Melo. Crédito: Reprodução/JC

Conheça os novos secretários anunciados:

Germano Bremm- Secretário do Meio Ambiente

Secretário do Meio Ambiente e da Sustentabilidade de Porto Alegre, Germano Bremm é advogado, especialista em Direito Público, com ênfase em Direito Urbanístico, Direito Ambiental e Direito Imobiliário. Também é presidente do Conselho Municipal de Meio Ambiente (COMAM) e do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano Ambiental (CMDUA), em Porto Alegre.

Antônio Carlos de Oliveira Pereira, Kiko- Secretário de Esportes

Treinador de judô do Brasil em diversas Olimpíadas, coordenador técnico de Judô da Sogipa, foi chefe de gabinete do deputado federal João Derly (2014-2018) e da Secretaria de Esporte e Lazer do Rio Grande do Sul.

Fernando Mattos- Secretário de Inovação

Engenheiro Mecânico, atuou na Secretaria de Inovação, Ciência e Tecnologia do Estado do Rio Grande do Sul, foi secretário adjunto, membro do Conselho de Ciência e Tecnologia do Estado e do Conselho Universitário da UERGS. É consultor de Inovação e um dos idealizadores do Movimento Empresarial pela Inovação, presidente do Instituto Brasileiro de Qualidade e Produtividade e diretor do Movimento Brasil Competitivo, foi ainda secretário executivo da Qualidade, idealizador do Programa de Qualidade na Administração Pública e presidente do Banrisul Arrendamento Mercantil, chefe de gabinete da Secretaria de Ciência e Tecnologia do Estado e idealizador do Programa Gaúcho de Qualidade e Produtividade.

Luiz Fernando Záchia- Secretário de Mobilidade Urbana

Advogado, ex-deputado estadual (2003-2010) e ex-vereador da Capital (1993-2002) e presidente da Câmara de Vereadores (2001), é atual diretor Administrativo e Financeiro da Ceitec. Foi ainda Secretário Municipal do Meio Ambiente (2011-2013), secretário estadual de Desenvolvimento e Assuntos Internacionais (2008-2009) e chefe da Casa Civil (2007-2008). Presidiu a Assembleia Legislativa (2006), na qual foi idealizador do Pacto pelo Rio Grande, movimento inédito que envolveu todos os partidos políticos, universidades, Poderes constituídos, centrais de trabalhadores e a sociedade civil organizada, para conjuntamente constituir uma agenda mínima que viabilizasse o desenvolvimento do estado, tendo como meta zelar o déficit financeiro estrutural do RS.

Gustavo Ferenci- Secretário de Transparência

Jornalista, atua na elaboração de políticas públicas de transparência e dados abertos. Foi Chefe de gabinete da Secretaria de Cultura, Esporte e Turismo na gestão de José Ivo Sartori e atualmente coordenava a Comissão de Economia, Desenvolvimento Sustentável e do Turismo da Assmbleia Legislativa, que era presidida por Sebastião Melo. Na campanha eleitoral coordenou o Plano de Governo de Melo.