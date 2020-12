Governo do Estado deve definir nesta terça-feira se pagamento do funcionalismo será em dia

cujo prazo encerra nesta sexta se a folha será paga em dia, como no início de dezembro O governo do Estado acompanha de perto ao longo desta segunda-feira (28) a evolução nos pagamentos do IPVA antecipado () e a contabilização do ICMS, vencido neste domingo (27). Disso depende a definição do pagamento dos servidores estaduais, ou seja,, ou parcelada, como nos 57 meses anteriores.

O calendário deve ser divulgado pela Secretaria da Fazenda gaúcha nesta terça-feira (29). A expectativa dos cerca de 340 mil vínculos do Executivo é que o Tesouro do Estado deposite o valor integral líquido dos salários ainda nesta quarta-feira (30). Neste dia também deve ser realizado o pagamento da 12ª parcela do décimo terceiro salário de 2019.

Voltar a cumprir os prazos de pagamentos era um promessa de campanha ainda para o primeiro ano do governador Eduardo Leite. Ele só conseguiu alcançar esse objetivo há pouco tempo.

A indefinição em torno dos pagamentos mensais já dura quase cinco anos. Até este mês, o último pagamento sem atraso do Poder Executivo havia ocorrido em janeiro de 2016.