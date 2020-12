Prefeito eleito de Caxias do Sul anuncia secretariado e mantém 10 titulares atuais

Com o argumento de que alguns dos atuais secretários estão administrando projetos que terão continuidade na próxima gestão, o prefeito diplomado, Adiló Didomenico (PSDB), anunciou o grupo de principais auxiliares com a presença de 10 titulares de pastas do governo Flávio Cassina (PTB). Dentre os demais, servidores concursados e alguns nomes ainda sem passagem por cargos públicos, mas com larga experiência no setor privado e em instituições de ensino. Adiló optou por não chamar nenhum vereador eleito e a maioria dos escolhidos não tem filiação partidária.

Seguem indefinido o nome para a área financeira, que terá uma única pasta, a partir da fusão das secretarias da Receita Municipal com a de Gestão e Finanças. Didomenico assegurou que, na próxima semana, já terá a confirmação do novo titular. Com a fusão, será possível criar uma pasta com foco em parcerias e inovação, promessa de campanha. O nome para esta área, assim como para o Procon e Comunicação, seguem sem definição.

Outra mudança ocorrerá na Coordenadoria de Relações Comunitárias, que passará a chamar-se Assessoria Comunitária e Regional e mudará seu foco de atuação. De acordo com Didomenico, a nova estrutura terá a função de também trabalhar ações com os municípios da região e estará mais próxima das associações de bairros, que passarão a ter maior presença no encaminhamento de obras. “Não vamos mais usar aquele instrumento de debates entre comunidades para conseguir obras. Vamos interiorizar as ações públicas, com idas do prefeito e secretários até a população. A porta de entrada das entidades comunitárias será a assessoria”, explicou. Também garantiu que o processo será simplificado, pois no atual a demanda chega à coordenadoria, que envia um funcionário para ver o que precisa ser feito e depois leva até a secretaria. “Vamos cortar caminhos, chegou na assessoria, segue direto para a secretaria responsável. Como está temos perda de tempo e atrasa o processo”, reforça.

O anúncio do secretariado ocorreu na manhã da terça, no plenário da Câmara de Vereadores. Na mesa principal, ao lado de Adiló, a vice-prefeita eleita e diplomada, Paula Ioris, e o atual prefeito. Antes da apresentação, o futuro chefe do Executivo destacou que as escolhas consideraram aspectos técnicos e políticos, além da total disponibilidade de tempo do escolhido para a função. “A população espera muito de nós. Por isso, quem estiver no governo terá de fazer renúncias e dedicar-se à causa da cidade”, assinalou.

A vice-prefeita, que não ocupará nenhuma pasta, terá a função de administrar o relacionamento entre as secretarias, visando dar agilidade aos processos e atendimento de demandas. Paula Ioris comentou que, na segunda à noite, o grupo teve seu primeiro encontro, quando todos receberam o plano de governo. “A marca deste governo será a união para garantirmos o cumprimento de nossos objetivos e diretrizes”, registrou.