Sem o titular da Saúde, Melo anuncia sete secretários da nova administração de Porto Alegre

Ainda sem ter o nome do secretário da Saúde de Porto Alegre, motivo pelo qual tardou a divulgar os primeiros membros de sua equipe administrativa, o prefeito eleito Sebastião Melo apresentou parte de seu time nesta segunda-feira (21). Por meio de uma live, ao lado do vice-prefeito Ricardo Gomes (DEM), o futuro comandante do Paço Municipal confirmou sete secretários que estarão ao seu lado a partir de 1º de janeiro de 2021. Para os próximos dias são esperados novos anúncios do primeiro escalão de governo.

definição do titular da Saúde A dias de sua posse, Melo passou o final de semana intensificando a articulação com partidos e setores, em busca da definição dos primeiros secretários. Retardou o que pode o anúncio porque pretendia fazer a divulgação tendo a, mas não conseguiu vencer essa pendência, já que profissionais da área convidados recusaram a oferta. Além da dificuldade em atrair nomes qualificados dispostos a aceitar o salário disponível, cerca de R$ 10 mil, pesa sobre o futuro comandante da pasta o desafio de coordenar a estratégia de enfrentamento à pandemia, organizar a política de vacinação e adequar protocolos e normas para cumprir com o objetivo do prefeito de não fechar as atividades econômicas. Melo tem dito que gostaria de ter na pasta um técnico, de preferência servidor da Secretaria Municipal de Saúde (SMS), que esteja familiarizado às ações ligadas ao combate da Covid-19.

Ao apresentar os primeiros nomes, destacou que gostaria de ter avançado mais na composição da equipe a essa altura, mas apontou o curto período de transição, menos de 15 dias, para levantar nomes e buscar indicações. "Gostaria muito de ter anunciado o secretário da Saúde, mas não está fácil. Vamos tentar encaminhar uma solução nos próximos dois dias. Prefiro dar um passo para trás e aguardar para escolher a pessoa certa para esse momento tão difícil de Porto Alegre", declarou, ressaltando que a questão da saúde também terá foco na economia, dentro do objetivo de não fechar as atividades da cidade.

Segundo Melo, os sete nomes anunciados, entre eles o do vice-prefeito, que assumirá provisoriamente a Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo, já devem iniciar nesta terça as primeiras reuniões de transição com a equipe da prefeitura. "Vamos fazer bonito nesta cidade, mãos a obra!", convocou aos novos secretários.

Entre as novidades apresentadas até agora está a reativação da Secretaria da Administração, que terá de ser aprovada na Câmara de Vereadores. Os nomes anunciados até o momento mesclam perfil técnico e político, alguns são indicações diretas de partidos, como é o caso do titular da Secretaria de Serviços Urbanos, Marcos Felipi Garcia - o mais novo da lista, com 28 anos-, ligado ao Cidadania; do ex-vereador Cássio Trogildo (PTB), que não disputou a reeleição e assumirá Secretaria de Governança Comunitária e Coordenação Política; do coronel da reserva Mário Ikeda, suplente de vereador pelo PRTB, que assumirá a Segurança da Capital; e Cezar Schirmer, vereador eleito pelo MDB e atual coordenador do transição, que assumirá a Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos.

De perfil mais técnico são os futuro secretários da Fazenda, Rodrigo Fantinel, que é auditor municipal de carreira, e da Administração e Patrimônio, André Barbosa, que já vinha atuando nas questões jurídicas da coligação. A confirmação de Ricardo Gomes para a estruturação da pasta de Desenvolvimento Econômico e Turismo já era esperada, visto que não foi encontrado ainda um nome que conciliasse um viés mais liberal, mantido pelo vice-prefeito, com as estratégias políticas defendidas por Melo. Apesar disso, o prefeito eleito fez questão de enfatizar que o vice será temporário na função e que se dividirá entre a secretaria e o comando da cidade.

"Ricardo não será o secretário definitivo, ele aceitou ser provisoriamente o secretário, isso não diminui sua função de vice-prefeito, ele vai decidir comigo todas as funções do governo e conciliar mais uma", ressaltou Melo, que apresentou cada um dos nomes, que tiveram a oportunidade de falar um pouco de seus objetivos na gestão.

Em tom descontraído, Gomes saudou os colegas de secretariado e deu o norte de como será a rotina de trabalho daqui para a frente, de acordo com as exigências de Melo. "Serão quatro anos de muito trabalho e dedicação. Posso assegurar que os senhores dormirão pouco a partir de agora e trabalharão até muito tarde", brincou.

Conheça os secretários de Porto Alegre anunciados:

Secretaria da Fazenda

Rodrigo Sartori Fantinel - Auditor Fiscal da Receita Municipal de Porto Alegre há 18 anos. Mestre em Economia, com ênfase em Controladoria pela UFRGS, graduado em Ciências Atuariais também pela UFRGS. Foi professor universitário em cursos de Graduação e Pós-Graduação nas áreas de gestão, finanças, previdenciária e tributária. Foi Superintendente da Receita Municipal no período de 2008 a 2014. Foi presidente do Conselho Fiscal do PREVIMPA em 2017. É Diretor de Arrecadação e Cobrança da Receita Municipal desde 2017, sendo responsável por resultados expressivos que tornaram Porto Alegre referência nacional em recuperação de créditos.

Secretaria de Segurança

Mário Ikeda- Coronel da reserva e foi comandante-geral da Brigada nos anos de 2018 e2019. Também comandou o 15º Batalhão de Polícia Militar, em Canoas, e gerenciou o Centro Integrado de Comando e Controle Regional durante a Copa do Mundo de 2014. De 2015 a 2017, esteve no Comando de Policiamento da Capital (CPC). Ikeda é Bacharel em Ciências Militares e pós-graduadoem Políticas e Gestão de Segurança Pública.

Secretaria de Administração e Patrimônio

André Barbosa- Tem 47 anos, é advogado formado pela PUCRS e tem pós-graduação em Direito Eleitoral pelo Centro Universitário Leonardo Da Vinci. Foi assessor na Assembleia Legislativa de 2000 a 2004 e procurador-chefe de gabinete da PGM de Porto Alegre de 2005 a 2006. Atuou como assessor jurídico na secretaria de Acessibilidade e Inclusão Social na prefeitura em 2007. Também foi secretário adjunto de Inovação e Tecnologia em 2014. É ex-diretor jurídico do Conselho Regional de Medicina do RS.

Secretaria de Serviços Urbanos

Marcos Felipi Garcia- Tem 28 anos e é advogado formado em Direito pela PUC/RS. Tem pós-graduação em Gestão Pública e Direito Administrativo pela Fundação Escola Superior do Ministério Público (FMP) e é pós-graduando em Segurança Pública pelo Curso Supremo/Faculdade Arnaldo (MG). Atuou como Chefe da Seção de Assuntos Municipais da Casa Civil, no governo de José Ivo Sartori. Atualmente exerce o cargo de Assessor Jurídico da Bancada do Cidadania na Assembleia Legislativa do RS.

Secretaria de Governança Comunitária e Coordenação Política

Cássio Trogildo- Ex-vereador da Capital, tem 52 anos e é formado em Administração pela Ufrgs. Foi secretário municipal de obras em 2011 e tornou-se vereador em 2012, sendo reeleito em 2016, ano em que presidiu a Câmara Municipal. Em 2017, ocupou novamente a presidência do legislativo municipal.

Secretaria de Planejamento e Assuntos Estratégicos

Cézar Augusto Schirmer- Ex-prefeito de Santa Maria e ex-secretário estadual de Segurança, tem 68 anos e é formado em direito pela Universidade Federal de Santa Maria. Também já foi professor universitário. Começou a carreira política como vereador em Santa Maria, em 1972. Foi eleito para cinco mandatos como deputado estadual e eleito deputado federal em três ocasiões: 1998, 2002 e 2006. Foi prefeito de Santa Maria de 2008 a 2016, quando assumiu a Secretaria Estadual de Segurança Pública. Em 2020, elegeu-se vereador de Porto Alegre.

Secretaria de Desenvolvimento Econômico e Turismo

Ricardo Gomes- O vice-prefeito eleito tem 40 anos e é advogado formado pela PUC/RS. Vereador eleito em 2016 com 5822 votos, foi secretário de Desenvolvimento Econômico de Porto Alegre entre janeiro e agosto de 2017,deixando o cargo por não concordar com o projeto enviado à Câmara sobre a revisão do IPTU, que resultaria em aumento de impostos.