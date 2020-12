Telmo Kirst, prefeito de Santa Cruz do Sul, morre aos 76 anos

O prefeito de Santa Cruz do Sul, Telmo Kirst (PSD), faleceu neste domingo (19) aos 76 anos em decorrência de um câncer. Kirst estava no seu segundo mandato como prefeito.

A trajetória política de Kirst começou com menos de 30 anos, quando se elegeu vereador. Sete anos depois, interrompeu o segundo mandato na Câmara para migrar ao Congresso Nacional, onde permaneceu por mais de duas décadas.

Em nota, o PSD destacou a personalidade de Kirst. "Um homem íntegro que deixa seu legado de trabalho e dedicação registrado na história de Santa Cruz do Sul e do nosso Estado. Telmo Kirst escolheu o PSD para encerrar a sua vida pública. Cumpriu sua missão com excelência. Que a sua história sirva de exemplo a todos nós. Uma grande perda para nossa família PSD. Sem dúvida um dos homens públicos mais honrados que tivemos na política do Rio Grande do Sul."

A diretoria da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs), em nome de todos os prefeitos e prefeitas do Estado, lamentou a morte de Kirst. “Descansaram para esse mundo, após dois anos lutando contra um câncer, os olhos azuis de Telmo Kirst. Nunca estamos preparados para perder alguém que amamos, mas que tenhamos força para suportar essa dura contrariedade da vida. A história dele ficará nos corações de todos nós. Suas últimas palavras foram ‘Vamos adiante!'”, diz a nota divulgada pela Famurs.

O Santa Cruz, clube de futebol da cidade pelo qual Kirst presidiu durante três mandatos, também manifestou pesar pela sua morte do prefeito. No Estádio dos Plátanos, casa do Santa Cruz, Kirst costumava celebrar suas conquistas políticas.