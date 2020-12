Audiência vai debater flexibilização de agrotóxicos na véspera de votação do projeto

projeto que libera o uso no Rio Grande do Sul de agrotóxicos Na véspera da votação doproibidos nos países fabricantes, a Comissão de Agricultura da Assembleia Legislativa vai realizar uma audiência pública para discutir o tema. A sessão será realizada de maneira virtual, por conta da pandemia de coronavírus, nesta segunda-feira (21), às 14h. O projeto deve ir ao plenário na sessão desta terça-feira (22) à tarde.

O projeto, de autoria do governo Eduardo Leite (PSDB), modifica a Lei dos Agrotóxicos – que regra o uso desses produtos químicos no Rio Grande do Sul. Essa norma, de autoria do então deputado estadual Antenor Ferrari (MDB), foi aprovada em 1982. Ela serviu de modelo para outros estados aprovarem legislações parecidas.

A proposta do governo Leite retira da Lei dos Agrotóxicos a restrição, no Rio Grande do Sul, aos produtos que não foram autorizados nos países que os produziram. Hoje, a legislação gaúcha prevê que “só serão admitidos, em território estadual, a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e biocidas já registrados no órgão federal competente e que, se resultantes de importação, tenham uso autorizado no país de origem”.

O projeto retira a última parte do excerto, dando a seguinte redação a este trecho da lei: “só serão admitidas, em território estadual, a distribuição e comercialização de produtos agrotóxicos e biocidas, seus componentes e afins, já registrados no órgão federal competente e que sejam cadastrados, respectivamente, nos órgãos estaduais competentes, conforme regulamento”.

Na justificativa do projeto, o governo do Estado alega que a alteração no texto se deve a uma equiparação com a legislação federal. O texto foi protocolado na Assembleia em regime de urgência (procedimento que estabelece que o projeto deve ser votado em 30 dias, senão passa a trancar a pauta do Parlamento).

De qualquer forma, pela proposta do Piratini, ficaria liberado no Rio Grande do Sul o uso de agrotóxicos proibidos nos países que os produzem. Desde 1 de janeiro de 2019, o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido), já publicou a liberação de 910 novos agrotóxicos, conforme levantamento feito pela Agência Pública, em parceria com o Repórter Brasil. Hoje, são comercializados 2976 produtos deste tipo no Brasil.

gerou protestos em frente ao Palácio Piratini esta semana A possível alteração na lei. Ambientalistas alertam que muitos dos produtos liberados nos últimos dois anos são proibidos nos países que os fabricam. Por exemplo, a clamazona (não encapsulada) é produzida nos Estados Unidos, mas não é permitida em território norte americano. Da mesma forma, o dicloreto de paraquate foi desenvolvido no Reino Unido, mas seu uso não é permitido lá nem na União Europeia. Se o projeto proposto pelo governo gaúcho for aprovado, produtos como estes poderão ser usados no Rio Grande do Sul, visto que receberam o aval dos órgãos federais brasileiros.