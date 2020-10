Famurs reforça posição contra à volta às aulas das escolas estaduais

A quatro dias da volta das aulas presenciais em escolas estaduais, a Federação das Associações dos Municípios do RS (Famurs) divulga nota reforçando que é contra o retorno. A retomada foi confirmada esta semana pela governador Eduardo Leite, quando foram anunciados protocolos e ações para o setor.

O presidente da Famurs, Maneco Hassen, diz que, mesmo com a decisão, os municípios que tomarem decisão contrária "baseada na sua realidade local" devem ser respeitados.

“Não é de bom tom o fato do governo do Estado condicionar o retorno de outras atividades ao retorno das aulas", reagiu Maneco, citando que as prefeituras têm autonomia para definir os procedimentos.

Uma das alegações para restrições à retomada é que há dificuldades de atender a medidas para proteção, compra de equipamentos e outros itens. O transporte escolar também seria um segmento sensível para os gestores municipais. Escolas de Educação Infantil estão voltando em muitas localidades, como em Porto Alegre.

A federação avalia que não há segurança para a volta da comunidade escolar e diz que terá nova reunião com o governador na próxima semana. A intenção é "cobrar a revisão de alguns pontos do anúncio do governador".

“Esperamos que a decisão seja revertida e a autonomia dos municípios possa ser respeitada, e que o governo mantenha o bom diálogo que tem tido conosco até o presente momento”, projeta o dirigente.