TRE-RS lança ferramenta para coibir disseminação de fake news

Enfrentamento à Desinformação O Tribunal Regional Eleitoral do RS lançou uma ferramenta de, mais uma ação para combater o compartilhamento de informações falsas nas redes sociais e aplicativos de envio de mensagens durante as Eleições 2020.

O ambiente virtual orienta os cidadãos sobre as formas de contato com a equipe da Justiça Eleitoral gaúcha TRE-RS para denunciar conteúdos suspeitos relacionados às Eleições 2020. Também é possível fazer ali uma denúncia no site do Ministério Público Eleitoral.

A página traz ainda notícias já verificadas a partir de selos de classificação que podem ser acessadas através da aba “Fato ou boato?”. As pessoas podem enviar conteúdo suspeito para checagem através do endereço de e-mail desinformacao@tre-rs.jus.br ou pelo WhatsApp (51) 98463-9692. O atendimento é realizado no mesmo horário de funcionamento da Justiça Eleitoral, de segunda a sexta-feira, das 12h às 19h.

Em setembro, o Superior Tribunal Eleitoral (TSE) lançou a companha “Se for fake news, não transmita”. A ideia é conscientizar a população sobre a importância de não repassar notícias falsas, principalmente em ano eleitoral. A campanha conta com a participação do biólogo Átila Iamarino, que tem atuado contra notícias falsas durante a pandemia do coronavírus.