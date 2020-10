Candidatos à prefeitura de Porto Alegre estreiam propaganda no rádio e TV

propaganda eleitoral gratuita Começou a ser transmitida nesta sexta-feira (9), no rádio e na televisão, adas eleições municipais de 2020. Dos 13 candidatos à prefeitura de Porto Alegre, 11 possuem espaço nos 10 minutos de propaganda nos veículos de comunicação. Na rádio, os horários serão das 7h às 7h10 e das 12h às 12h10. Na televisão, os programas serão exibidos das 13h às 13h10 e das 20h30 às 20h40.

A distribuição é proporcional ao tamanho da bancada de deputados federais dos partidos que formam cada coligação, entre outros fatores. Assim, quanto mais representantes na Câmara dos Deputados a coligação tiver, mais tempo o candidato terá para apresentar suas ideias no rádio e TV.

A coligação Mais Porto Alegre (PSDB, PSL e PL), liderada por Nelson Marchezan Júnior (PSDB), tem 2 minutos e 9 segundos. Fotos: Reprodução/JC.

A maior fatia do horário eleitoral ficou com o candidato à reeleição, prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB). A coligação Mais Porto Alegre (PSDB, PSL e PL) tem 2 minutos e 9 segundos – mais de 20% de todo o tempo dividido entre os 11 candidatos.

Marchezan iniciou seu programa manifestando solidariedade às pessoas que perderam um amigo, familiar ou colega de trabalho durante a pandemia de coronavírus em Porto Alegre. Ele também agradeceu aos profissionais da saúde que tem trabalhado no tratamento dos infectados por Covid-19. E terminou afirmando que a pandemia dificultou ainda mais a administração da cidade.

A coligação Estamos Juntos Porto Alegre, liderada por Sebastião Melo (MDB), tem 1 minuto e 36 segundos.

A coligação Estamos Juntos Porto Alegre, liderada pelo ex-vice-prefeito e deputado estadual Sebastião Melo (MDB), tem o segundo maior tempo no horário eleitoral – 1 minuto e 36 segundos. A aliança é formada por MDB, Cidadania, Dem e Solidariedade.

Melo também prestou solidariedade às pessoas que perderam entes queridos durante a pandemia. Também lamentou o fechamento de empresas e postos de trabalho em decorrência da Covid-19. Por fim, convidou os moradores, igrejas, empresários, comerciantes e outros agentes da cidade para reerguer a economia local.

A coligação Movimento Muda Porto Alegre (PCdoB e PT), liderada por Manuela d'Ávila (PCdoB), tem 1 minuto e 14 segundos.

Em seguida, foi a vez de Manuela d’Ávila (PCdoB) utilizar o seu 1 minuto e 14 segundos. A coligação Movimento Muda Porto Alegre – formado pelo PCdoB e PT – possui o terceiro maior tempo.

Manuela se apresentou para o eleitorado, mencionando alguns momentos da sua carreira política em Porto Alegre – cidade onde foi vereadora, deputada federal e estadual. Também enfatizou as visitas que fez às comunidades carentes da cidade, onde soube dos problemas que alguns bairros enfrentam – como a falta de água na Lomba do Pinheiro e o excesso de água em vários locais alagadiços.

A coligação Porto, Alegre de Novo (PDT e PSB) - liderada por Juliana Brizola (PDT) - tem 1 minuto e 10 segundos.

O quarto maior tempo é o da coligação Porto, Alegre de Novo, liderada pela deputada estadual Juliana Brizola (PDT). A coligação, formada pelo PDT e PSB, tem 1 minuto e 10 segundos no rádio e TV.

No programa, Juliana aparecia escrevendo uma carta, cujo conteúdo era narrado por ela para a audiência. Em tom otimista, ela disse que acredita que as dificuldades pelas quais a cidade vem passando são uma oportunidade para se reinventar.

A coligação Porto Alegre pra ti (PP e Avante), encabeçada por Gustavo Paim (PP), tem 54 segundos.

O vice-prefeito Gustavo Paim (PP) conta com a quinta maior fatia da propaganda eleitoral. A coligação Porto Alegre pra ti, formada pelo PP e Avante, possui 54 segundos.

No primeiro programa da campanha, Paim tentou se descolar da imagem do prefeito Marchezan. Iniciou dizendo que, quando surgiu a ideia de ser vice, pensava que o tucano era “sério, contra a corrupção”. E acusou: “o prefeito traiu a cidade quando prometeu diálogo e não é afeito a ele, quando prometeu a participação da sociedade e sufocou o Orçamento Participativo. Faz tudo com instabilidade, beligerância, brigando com todo mundo. Eu fui o primeiro a ser traído, mas Porto Alegre também foi traída pelo Marchezan”.

A coligação Porto Alegre Somos Todos Nós, liderada por José Fortunati (PTB), tem 53 segundos.

A coligação Porto Alegre Somos Todos Nós, liderada pelo ex-prefeito José Fortunati (PTB), tem um segundo a menos que a candidatura de Paim. A aliança em torno de Fortunati agrega o PTB, Patriota, Podemos e PSC. No primeiro episódio da propaganda gratuita, Fortunati tocou sei jingle, cujo refrão conclama: “é hora de ser porto alegrista”.

O vereador Valter Nagelstein (PSD) tem 43 segundos.

O vereador Valter Nagelstein (PSD) conta com 43 segundos para apresentar as suas ideias. Ele se apresentou para os eleitores da Capital, como pai de dois filhos, vereador por três mandatos e ex-secretário da cidade em duas ocasiões. Por fim, pediu uma oportunidade para ser prefeito.

João Derly (Republicanos) tem 37 segundos.

O deputado federal João Derly (Republicanos) tem 37 segundos para falar sobre suas propostas. Na primeira aparição, citou algumas características negativas dos seus adversários, enquanto caminhava pelo Parque da Redenção. “se você concorda com alguma dessas ideias, não vote em mim”, disse depois de listar os adversários. Terminou convidando os eleitores a acessarem seu site para conhecerem melhor suas propostas.

A coligação Porto Alegre Pede Coragem (PSOL, PCB e UP), liderada pela deputada federal Fernanda Melchionna, tem 16 segundos.

Fernanda Melchionna (PSOL), trabalhará com 16 segundos. Na estreia, Fernanda aparece caminhando pela cidade, sustentando que é necessário coragem para combater o governo do presidente Jair Bolsonaro (sem partido). Em seguida, aparece o seu vice, o ex-árbitro e comentarista de futebol Márcio Chagas (PSOL), caminhando por outra região da cidade, complementando que também é preciso coragem para tirar o governo Marchezan do paço municipal.

Rodrigo Maroni, candidato pelo PROS, usou seus 14 segundos para falar sobre sua atuação no resgate de animais. Montserrat Martins, candidato pelo PV, tem direito a 9 segundos, mas não apareceu no primeiro dia do horário eleitoral. Júlio Flores (PSTU) e Luiz Delvair (PCO) não tem tempo no rádio e TV.