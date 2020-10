Horário eleitoral gratuito de rádio e televisão começa nesta sexta-feira

A propaganda eleitoral gratuita começa a ser veiculada nas redes de rádio e televisão nesta sexta-feira (9). As transmissões serão feitas até o dia 12 de novembro, seguindo modelos de blocos e inserções na programação, que contabilizam, juntos, 90 minutos.

Apenas osterão direito aos programas em blocos, que serão divididos em dois momentos com 10 minutos cada. As propagandas dos candidatos a prefeito serão transmitidas de segunda a sábado. Dois dos 13 partidos e coligações que concorrem em Porto Alegre ficaram sem tempo no horário eleitoral gratuito devido à Emenda Constitucional nº 97/2017, que tem como critério o número de eleitos por partido ou coligação na Câmara de Deputados. São eles o PSTU e o PCO.