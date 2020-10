Pesquisas sobre disputa à prefeitura de Porto Alegre apontam Manuela em 1º e Fortunati em 2º

As primeiras pesquisas de intenção de voto na largada da campanha de Porto Alegre apontam que Manuela, candidata pelo PCdoB, lidera a disputa com folga de 10 pontos em relação aos demais candidatos. Em seguida aparecem Fortunati (PTB), Sebastião Melo (MDB) e o atual prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB).

Na pesquisa do Ibope Inteligência, realizada entre os dias 3 e 5 de outubro a pedido do Grupo RBS, Manuela lidera a disputa com 24% das intenções de voto. Em seguida aparecem Fortunati (PTB) com 14%, Sebastião Melo (MDB) com 11% e o atual prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB) com 9% - os três estão tecnicamente empatados, considerando que a margem de erro da pesquisa é de 3 pontos percentuais.

Segundo o Ibope, Juliana Brizola, do PDT, aparece com 5% das menções. O candidato pelo Republicanos, João Derly, é citado por 4% do eleitorado de Porto Alegre, enquanto Fernanda Melchionna, do PSOL, e Valter, do PSD, recebem 3% das menções cada. Gustavo Paim (PP) e Julio Flores (PSTU) aparecem cada um com 1% das intenções de voto, já Luiz Delvair (PCO), Montserrat Martins (PV) e Rodrigo Maroni (PROS) não alcançam 1% das respostas. Eleitores que declaram a intenção de votar em branco ou de anular o voto são 13% e os que não sabem ou não respondem, 11%.

Segundo pesquisa do Ibope, Manuela, lidera a disputa com 24% das intenções de voto. Foto: Ibope Inteligência/Reprodução/JC

A pesquisa do instituto RealTime Big Data, divulgada pela Record TV RS em 23 de setembro, já indicava que Manuela estava na liderança com 21% das intenções de voto, seguida por José Fortunati (11%), do PTB. Mais atrás estão Nelson Marchezan Jr (PSDB), o atual prefeito, e Sebastião Melo (MDB), com 10% cada.

Juliana Brizola (PDT), com 4%, Fernanda Melchionna (PSOL) e Valter Nagelstein (PSD), com 3% cada, e Gustavo Paim (PP), com 2%, completam a lista. Os outros candidatos somaram, no máximo, 1% das intenções de voto. Neste cenário, brancos e nulos chegam a 15%, e 18% não sabem ou não responderam.

Pesquisa realizada pela RealTime BigData ainda em setembro revelava liderança da candidata Foto: RealTimeBigData/Reprodução/JC

A pesquisa do RealTime BigData indica, no entanto, que além de liderar nas intenções de voto, Manuela D’Ávila é a candidata com maior rejeição: 27%, seguida por Marchezan Jr (23%). Na sequência, estão José Fortunati (5%), Sebastião Melo (4%), Valter Nagelstein (3%), Fernanda Melchionna (2%) e Gustavo Paim (2%).

No cenário de votação espontânea, Manuela D’Ávila também fica no topo da lista, com 8%. Atrás dela, Marchezan Jr (5%), Sebastião Melo (2%) e José Fortunati (2%) fecham a lista dos candidatos; 3% escolheram outros nomes. Brancos ou nulos foram 17%, e 63% não sabem ou não quiseram responder.

A pesquisa do Instituto RealTime Big Data ouviu 1 mil entrevistados entre os dias 18 e 19 de setembro. Com uma margem de erro de 4 pontos percentuais para mais ou para menos, ela possui nível de confiança de 95%. A pesquisa está registrada no Tribunal Regional Eleitoral sob o número 01713/2020.

A metodologia utilizada na pesquisa do Ibope Inteligência foi a abordagem presencial, porém não foi informado o número de entrevistados nem a data em que as informações foram colhidas.