Legislativo de Porto Alegre terá disputa mais acirrada dos últimos anos

Com a implantação da lei 13.877/19, que proíbe coligações em eleição proporcional, o número de candidatos que irão concorrer à Câmara de Porto Alegre será o maior dos últimos anos. Serão 855 concorrentes às 36 cadeiras no Legislativo. O Jornal do Comércio apresenta os nomes que disputam o pleito histórico em uma série de 11 matérias, com os 33 partidos registrados no Tribunal Superior Eleitoral.

O Republicanos, de sigla eleitoral número 10, nasceu como Partido Municipalista Renovador (PMR) em 2003. Por sugestão do então vice-presidente da República José Alencar, mudou para Partido Republicano Brasileiro (PRB), e em 2019, passou a se chamar Republicanos. Essencialmente conservador e em defesa da liberdade econômica, a legenda disputará as eleições proporcionais com 51 candidatos à Câmara de Porto Alegre.

Com 30 candidatos ao Legislativo municipal o Partido Social Cristão (PSC), de sigla eleitoral número 20, foi fundado em 1985. A história da legenda, no entanto, começa ainda em 1970 com a criação do então Partido Democrático Republicano. A legenda defende a liberdade econômica, redução da maioridade penal e o voto facultativo.

Com fundação mais recente entre as três legendas, o Partido Novo, de sigla eleitoral número 30, foi criado em 2011 defendendo ideias do liberalismo econômico. O partido concorre às eleições proporcionais com 14 candidatos a vereador.