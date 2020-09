Candidatos dão a largada oficial da campanha na Capital

O domingo (27) chuvoso e de descanso para muitos marcou oficialmente o início da campanha eleitoral em Porto Alegre e o primeiro dos 45 dias de trabalho intenso dos 13 candidatos ao Paço Municipal e dos centenas de postulantes à Câmara dos Vereadores. Em meio à pandemia, o tradicional corpo a corpo com eleitores será mais tímido e restrito neste ano, mas as lives e presença nas redes sociais serão potencializadas, assim como as carreatas e trocas de mensagens e propaganda via Whatsapp.

No primeiro dia de atividades, algumas agendas dos candidatos acabaram prejudicadas ou adiadas pelo mau tempo, mas nem por isso as campanha deixaram de marcar espaço, seja mais timidamente nas agendas externas ou amplamente nas redes sociais. Candidatos que já mantêm boa presença digital registraram vídeos de boas-vindas aos eleitores ou expuseram ideias, críticas à atual administração e pontos de seus planos de governo. O dia também foi dedicado à preparação para um debate promovido por uma emissora de rádio, que ocorrerá na manhã desta segunda-feira (28).

Dos 13 candidatos à prefeitura, apenas cinco mantiveram agendas externas de campanha. Líderes nas pesquisas, Manuela d'ávila (PCdoB) e o vice Miguel Rossetto (PT) estiveram no bairro Restinga, onde conversaram com a comunidade sobre as principais dificuldades, como terceirização da saúde, violência doméstica e falta de vaga nas creches. "Não nos conformamos com a falta de creche, com a saúde que não funciona, com o transporte caro, com o abandono do poder público a essas mulheres que durante a pandemia não pararam de trabalhar e não lhes foi oferecida qualquer alternativa em relação aos cuidados de seus filhos", ressaltou a candidata, que teve a agenda transmitido ao vivo pelas redes sociais. Manuela também fez post de saudação aos eleitores, destacando a intenção de transformara cidade em "capital da solidariedade".

O ex-prefeito José Fortunati (PTB), participou pela manhã de missa na Paróquia São Jorge, e à tarde de um adesivaço no Viaduto Dom Pedro I, nas imediações do Parque Marinha do Brasil, com o candidato a vice, André Cecchini (Patriota). Nas redes sociais, destacou suas impressões das primeiras atividades da eleição, considerada por ele "a mais importante dos últimos anos" e com todas as dificuldades impostas pela pandemia"."Largada de campanha eleitoral muito gratificante neste domingo! Conseguimos reunir com cuidado e prevenção muitos porto-alegristas no nosso adesivaço! Estamos muito felizes com a acolhida e com a energia que recebemos!", destacou.

O deputado estadual Sebastião Melo (MDB), ex-vice-prefeito da cidade e segundo colocado na eleição passada, também participou da missa na Paróquia São Jorge e visitou o bairro Partenon. Fez ainda adesivaço no Largo Zumbi dos Palmares e visitas a comitês de candidatos a vereadores, ao lado do candidato a vice, vereador Ricardo Gomes (DEM). João Derly (Republicanos) e o vice Delegado Fernando (Republicanos) participaram de manhã de inauguração de comitês de vereadores e de adesivaços. À tarde, concentraram a agenda na preparação para o debate desta segunda-feira. "Sei que a política é a chave de toda transformação e sei também que as pessoas estão cansadas de campanhas que propõem o mundo e não entregam nada. Levaremos propostas viáveis para uma Porto Alegre que tenha problemas resolvidos agora", enfatizou.

O também deputado estadual Rodrigo Maroni (Pros) concentrou a agenda de campanha à causa animal, uma de suas principais bandeiras. O candidato alimentou animais de rua nas zonas Sul e Norte da cidade e visitou protetores de animais. Já o atual prefeito Nelson Marchezan Júnior (PSDB), que ainda aguarda a definição do impasse acerca do impeachment do mandato, ocupou o primeiro dia de campanha com reuniões virtuais com candidatos a vereador da coligação, ao lado do candidato a vice Gustavo Tanger Jardim (PSL).

A deputada estadual Juliana Brizola (PDT) dedicou o dia à gravação de material para os programas de televisão e manteve reunião com equipe de campanha. Nas redes sociais, destacou a intenção de adotar uma gestão inovadora e disse que esse propósito começava já com a apresentação da chapa, composta ainda pela Professora Malu (PSB) como candidata a vice, "primeira chapa majoritária composta exclusivamente por mulheres na disputa pela prefeitura da Capital". O vereador Valter Nagelstein (PSD) e o vice, Delegado Diogo (PSD), fizeram lançamento virtual da campanha, com mobilização dos apoiadores nas redes sociais e grupos de WhatsApp. "Queremos ver a cidade diferente. Para isso, a gente não pode voltar, a Capital precisa avançar, com novas ideias e novos gestores", afirmou o candidato.

Já a deputada federal Fernanda Melchionna (PSol) lançou oficialmente a campanha por meio de uma live com ares de programa eleitoral, ao lado do candidato a vice, Márcio Chagas (Psol), na qual apresentou o programa de governo e a nominata de vereadores, composta por 41% de mulheres. A largada foi animada pelo lançamento de um jingle que reuniu artistas de Porto Alegre, enquanto imagens do Morro da Cruz foram exibidas. "Nosso povo tem coragem. Eu e o Márcio Chagas queremos levar a coragem do povo para o Paço Municipal, para mudar Porto Alegre, fazendo da periferia o nosso centro", enfatizou a candidata, que nas redes sociais afirma que sua campanha vem "para enfrentar Marchezan, derrotar Bolsonaro e construir uma nova esquerda".

O vice-prefeito Gustavo Paim (PP) cancelou a agenda externa de campanha por conta do mau tempo, mas visitou comitês de candidatos à Câmara no final da tarde. Nas redes sociais, fez postagens dizendo que Porto Alegre merece e pode mais, e que era chegada a "hora de simplificar e de resolver".

O candidato Jílio Flores (Pstu) priorizou o domingo para o lançamento da campanha nas redes sociais. Ao lado da vice Vera Rosane, ele se apresentou como "uma alternativa socialista para Porto Alegre" e defendeu que a população se organize nos bairros e locais de trabalho por meio de Conselhos Populares. Já Montserrat Martins (PV) manteve agenda interna de campanha e de videoconferências com lideranças do partido. A reportagem não obteve retorno sobre o primeiro dia de campanha do candidato do PCO, Luiz Delvair Martins Barros.