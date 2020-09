Damares exonera secretária de Igualdade Racial, mulher de youtuber bolsonarista

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

A ministra da Mulher, da Família e dos Direitos Humanos, Damares Alves, exonerou a secretária de Igualdade Racial, Sandra Eustáquio. A decisão foi publicada na edição desta terça-feira (22) do Diário Oficial da União. O ministro da Casa Civil, Braga Netto, assinou a exoneração.

A secretária é mulher do youtuber bolsonarista Oswaldo Eustáquio, investigado no inquérito dos atos antidemocráticos e que chegou a ser preso neste ano por ordem do Supremo Tribunal Federal (STF).

Segundo assessores da ministra, a mudança foi motivada por uma tentativa de evitar o envolvimento da pasta na investigação conduzida pela Polícia Federal.

O inquérito que investiga a organização de atos antidemocráticos foi instaurado em abril por determinação do ministro do STF Alexandre de Moraes.

As operações realizadas pela Polícia Federal no âmbito do inquérito tiveram como alvo congressistas ligados ao presidente Jair Bolsonaro e militantes bolsonaristas.