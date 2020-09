'Não é hora de ser extremista, é hora de ser portoalegrista', diz Fortunati

Oficializado neste sábado (12) como candidato do PTB à prefeitura de Porto Alegre, José Fortunati afirmou que a capital gaúcha está dividida e mal cuidada. “A cidade está cheia de buracos nas ruas, praças abandonadas e com os conselhos municipais de políticas públicas sendo ignorados. Quem está liderando está mais preocupado com brigas”, apontou.

Segundo o ex-prefeito da capital, o momento é de ter equilíbrio e de dialogar para decidir com clareza e firmeza sobre temas importantes, como saúde e economia. “Não é hora de ser extremista, e sim, de ser portoalegrista”, ressaltou.

Patriota e A convenção que indicou a sua candidatura definiu ainda os 49 candidatos a vereadores pelo PTB nas próximas eleições. A coligação também conta com os partidosPodemos. “Neste momento em que vivemos de ansiedades e de muita apreensão, fomos buscar alguém que pudesse nos liderar, que tivesse a serenidade, a capacidade e a grandeza de construir um grande diálogo e um pacto capaz de conduzir a nossa cidade nos próximos quatro anos até um porto seguro”, disse o presidente do PTB municipal, Everton Braz.

O nome do candidato a vice-prefeito segue em aberto. O prazo máximo para essa definição é o dia 16 de setembro. Fortunati disse que o tema está sendo discutido e a ideia é que seja um nome que agregue e que trabalhe pela cidade. “Sou filiado ao PTB e serei eleito por uma composição de partidos, mas a partir do momento que tiver a decisão popular, passarei a ser da cidade. Os interesses de Porto Alegre se sobrepõem e o vice terá que ter essa visão, e não ser apenas um nome bom para processo eleitoral”, disse. Ele aproveitou a ocasião para dizer que, caso seja reeleito, não irá tentar a reeleição ao final do seu mandato. “Vou fazer a minha parte e abrir caminho para novas cabeças pensantes”.

Quando o assunto é a pandemia da Covid-19, Fortunati comentou que um dos seus focos é garantir que, assim que a vacina da estiver pronta, possa ser disponibilizada imediatamente para a população de Porto Alegre.

Além, disso, destacou que economia e saúde não podem estar em lados opostos e citou dados que mostram que 750 mil empresas fecharam as portas no Brasil neste período, e não voltaram mais, além do índice de desemprego que só cresce. “Vivemos uma questão social contundente. O coronavírus mudou a nossa vida, trouxe tristeza, incertezas, uma grande crise econômica e ainda colocou as pessoas em lados opostos”, analisa.