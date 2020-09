Gustavo Paim retira candidatura à prefeitura de Porto Alegre e critica Marchezan

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O atual vice-prefeito de Porto Alegre, Gustavo Paim, retirou a candidatura às eleições para prefeito. O candidato do partido Progressistas anunciou no Instagram nesta sexta-feira (11).

Na postagem, Paim ressalta que retirou o nome da corrida eleitoral pelo "bem comum" e critica o prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior. "Foi por causa do bem comum que eu também nunca aceitei as atitudes arbitrárias do Marchezan", disse em vídeo.

Ele ainda afirma que a retirada não tem motivações pessoais, mas sim a pretensão de evitar uma disputa entre a candidata do PT, Manuela D'Ávila, e o atual prefeito. "O cenário da eleição mostra que se houver muitas candidaturas, só dois nomes serão beneficiados: Marchezan e Manuela D'Ávila. Seria o segundo turno mais desastroso para a história e para o futuro de Porto Alegre", explica Paim.

O advogado e professor universitário não declarou apoio à qualquer outro candidato. Paim apenas ressalta que "é uma decisão política, que abre caminho para o futuro de Porto Alegre, que não seja a volta à velha esquerda nem a velhas práticas".