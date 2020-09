Base esvazia comissão para não votar relatório crítico à reforma tributária

Por falta de quórum, a Comissão de Finanças da Assembleia Legislativa adiou a votação do relatório final da Subcomissão da Reforma Tributária. O parecer, produzido pelo deputado estadual Giuseppe Riesgo (Novo), critica duramente as propostas de revisão do sistema tributário gaúcho, enviados pelo governo Eduardo Leite (PSDB) ao Legislativo.

Após ouvir dezenas de entidades e analisar os impactos de todos os projetos encaminhados pelo governo, Riesgo apontou no texto que a reforma é a consolidação do aumento de impostos no Rio Grande do Sul. Para ele, esse foi o motivo pelo qual os deputados do governo não compareceram na reunião virtual da comissão e barraram a votação do relatório final. A expectativa é que na próxima semana o texto seja votado em uma reunião conjunta das Comissões de Economia e Finanças. Os três projetos da reforma estão na ordem do dia e deverão ser votados na próxima quarta-feira (9).