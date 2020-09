Nagelstein e Melchionna são confirmados na disputa pela prefeitura de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Em Porto Alegre, até agora, oito legendas já confirmaram seus pré-candidatos, cinco delas com nomes nas majoritárias. A expectativa é que o pleito tenha 13 candidatos para a prefeitura na Capital. Nesta quinta-feira (10), PSOL e PSD confirmaram seus representantes ao Paço Municipal. Os partidos políticos seguem as movimentações das convenções que se iniciaram em 31 de agosto e vão até 16 de setembro.

Pelo PSOL, Fernanda Melchionna encabeça a chapa pura, que terá Márcio Chagas como vice. Em seu plano de governo, Melchionna defende políticas públicas na educação, saúde e cultura além da participação popular.

Valter Nagelstein será o representante do PSD nas majoritárias, com vice a definir. Em seu plano de governo, Nagelstein tem como pontos principais a retomada econômica, programas de assistência social e combate à violência doméstica.

Ainda na quinta-feira (10), Democracia Cristã, PCB e Unidade Popular confirmaram candidaturas ao Legislativo Municipal.

Anteriormente, Pros definiu a chapa com Rodrigo Maroni e Edelberto Mendonça de vice; Partido Verde confirmou Montserrat Martins, com vice a definir; PSB coligou com o PDT de Juliana Brizola e indicou Maria Luiza Loose para vice, e Novo, sem chapa majoritária, apresentou apenas nominata para a Câmara.

Atendendo às recomendações sanitárias impostas pelo cenário de pandemia, a maioria dos partidos políticos optaram por realizar suas convenções em formato virtual, autorizadas pelo Tribunal Superior Eleitoral (TSE).

Os eventos são permitidos até o próximo dia 16, até então já confirmaram convenções os partidos PCdoB, PDT, PRTB, PT, PTB, Avante e Republicanos no dia 12 de setembro; PSTU em 14 de setembro; DEM e PSDB oficializam suas candidaturas em 15 de setembro. Podemos e Solidariedade finalizam os ritos no dia 16 de setembro.

As eleições acontecem nos dias 15 e 29 de novembro, em primeiro e segundo turnos. Com o fim dos eventos os partidos têm até o dia 26 de setembro para registrar suas candidaturas e em seguida tem início oficialmente as campanhas.