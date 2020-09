Podemos anuncia apoio à coligação liderada por José Fortunati em Porto Alegre

A pré-candidatura à prefeitura de Porto Alegre do ex-prefeito José Fortunati (PTB) ganhou o reforço do Podemos. É o terceiro partido a ingressar na coligação liderada pelo PTB, que tem também o Patriota.

O Podemos oficializou o apoio ao petebista durante um encontro na sede do diretório metropolitano do PTB, que contou com a participação, além de Fortunati, do presidente da legenda na Capital, Everton Braz, do vereador Cássio Trogildo, do secretário estadual de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, e do presidente do Podemos, Marco Vieira.