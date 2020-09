Caxias do Sul conta com 12 prováveis nomes à prefeitura

Oficialmente, Caxias do Sul já tem um candidato a prefeito nas eleições de novembro próximo. Na segunda-feira, no primeiro dia liberado para convenções municipais, o partido Novo confirmou chapa pura com os nomes de Marcelo Slaviero para prefeito e Cesar Bernardi a vice-prefeito, além de 10 candidatos à Câmara Municipal. Ambos irão debutar no processo eleitoral.

A disputa, no entanto deverá ser acirrada com expectativa de até mais 11 nomes na disputa, caso os partidos mantenham nas convenções as pré-candidaturas anunciadas. Caxias é a segundo cidade com maior população e maior número de eleitores no estado. A cidade ficou marcada no ano passado pelo impeachment do prefeito eleito em 2016, Daniel Guerra, que pôs fim a 12 anos de administrações seguidas de PMDB e PDT. Com direitos políticos suspensos por oito anos, o ex-prefeito não deve participar, embora seu partido, o Republicanos, ainda trabalhe com seu nome.

Excetuando-se o Republicanos e o PSB, que não apresentam oficialmente nomes de pré-candidatos, outros 11 já trabalham abertamente. O Republicanos deve ter chapa pura, pois as agremiações com quem teve alianças já encaminharam acordos com outros partidos. Os nomes mais prováveis do partido são Júlio Freitas, secretário na administração de Guerra e nome de confiança do deputado Carlos Gomes, e Chico Guerra, vereador e irmão do ex-prefeito, que podem formar a chapa.

A principal mudança nas eleições deste ano será a divisão dos dois partidos que comandaram a cidade por 12 anos. MDB e PDT, que formaram dobradinhas em quatro pleitos e ganharam três, perdendo o último para Daniel Guerra, estarão separados. O PDT retoma o nome de Edson Néspolo, candidato a prefeito derrotado em 2016, agora em parceria com o PP, que indicará o vereador Edson da Rosa, emedebista até a janela partidária deste ano.

O MDB será representado pelo atual deputado estadual Carlos Búrigo, já tendo a benção do ex-governador gaúcho e ex-prefeito da cidade, José Ivo Sartori. O nome do vice segue em tratativas, com as chances principais recaindo para o PSB, que pode também ter nome próprio. Atualmente, o PSB participa da administração com o vice Elói Frizzo e tem a maior bancada na Câmara, com quatro vereadores.

Outra dupla formada é a do PT com o PCdoB. O deputado estadual Pepe Vargas, eleito prefeito em duas oportunidades e derrotado em outras duas, terá como vice o advogado Cláudio Libardi. A aliança pode vir a ser encorpada pelo PSOL, que seguirá dividido à convenção. Uma ala decidiu-se pelo apoio ao petista; outra defende candidatura própria, de Renata de Paula.

Outra chapa pura já formada é a do PSDB, que disputará com os atuais vereadores Adiló Didomenico e Paula Ioris. O mesmo deve ser seguido pelo Podemos, que tem como pré-candidato Antonio Feldmann, ex-vice-prefeito na gestão de Alceu Barbosa Velho e integrante da chapa derrotada nas últimas eleições, com Edson Néspolo. Seu vice deve ser Odir Ferronato.

Ex-vereador de Caxias do Sul e ex-deputado estadual, Vinicius Ribeiro deixou o PDT e filiou-se ao DEM, que representará nas eleições de novembro. A agremiação formará chapa com o PSD, que indicará o atual vereador Kiko Girardi, que começou carreira política do PT. O DEM vem sendo assediado pelo MDB, mas lideranças rechaçam a possibilidade de abrir mão de candidatura própria.

As demais candidaturas colocadas ainda dependem de definição dos nomes dos vice-prefeitos. O empresário Nelson D'Arrigo representará o Patriota, possivelmente tendo como companheiro um representante do PRTB, partido do vice-presidente Hamilton Mourão, que já manifestou apoio ao candidato. O PL será representado pelo ex-vereador Renato Nunes, com definição do vice somente na convenção. O mesmo deve ocorrer com Abrelino Frizzo, pré-candidato pelo PV, e Mari Souza, nome indicado pelo Avante.

O PRTB e o Cidadania chegaram a apresentar pré-candidatos a prefeito, mas recuaram na disputa, devendo integrar chapas. Sem nomes próprios para vice e vice-prefeito está o Solidariedade, partido do deputado Neri, o Carteiro. Caso decida seguir a posição do parlamentar, a agremiação apoiará Adiló Didomenico, assim como deve fazer o PTB, antigo partido do vereador, e do atual prefeito, Flavio Cassina. Há, no PTB, movimento por candidatura própria, determinada pelo presidente nacional, Roberto Jefferson, que descarta alianças com partidos que ele chama de esquerda, citando o PSDB, no momento o principal caminho da agremiação em Caxias do Sul.