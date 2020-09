Governo Eduardo Leite lança protocolo para convenções partidárias em meio à pandemia de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O Gabinete de Crise da Secretaria Estadual de Articulação e Apoio aos Municípios lançou um protocolo sobre como os partidos devem proceder para realizar convenções presenciais em meio à pandemia de coronavírus no Rio Grande do Sul. Conforme o calendário eleitoral do Tribunal Superior Eleitoral (TSE), os partidos devem escolher seus candidatos a prefeito, vice-prefeito e vereadores até 16 de setembro. O TSE autorizou que os eventos partidários aconteçam virtualmente.

O protocolo proposto pelo Gabinete de Crise prevê 15 medidas para proteger participantes das convenções presenciais. Algumas normas já são conhecidas da população, como a obrigatoriedade do uso de máscaras faciais que cubram o nariz e a boca, a higienização constante das mãos com álcool gel 70% ou água e sabão, e a necessidade de cobrir a boca com o antebraço ou um lenço descartável em um momento de tosse ou espirro.

Outras determinações dizem respeito ao espaço físico onde ocorrerá a convenção presencial. O local deve permitir "o resguardo de distanciamento social, respeitando-se a capacidade de 9m2 entre as pessoas, independente se em local aberto ou fechado". Deverá ser observado o distanciamento mínimo de dois metros entre os participantes. Além disso, as portas e janelas do recinto devem ser mantidas abertas.

Quanto à tribuna e a mesa onde as lideranças sentarão, o protocolo determina que as superfícies de toque deverão ser higienizadas com álcool gel 70% ou preparações antissépticas, pelo menos a cada uma hora. Isso inclui objetos como canetas, painéis eletrônicos e outras ferramentas que possam ser compartilhadas.

A ocupação dos assentos tanto da mesa diretora quanto da plateia "deverá ser intercalada, visando a manutenção do distanciamento social". Os banheiros devem oferecer os equipamentos de profilaxia das mãos, como álcool gel, água e sabão.