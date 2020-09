PSDB estuda apoiar Jairo Jorge nas eleições de Canoas

O pré-candidato do PSDB à prefeitura de Canoas, Felipe Martini, deve retirar sua candidatura para apoiar Jairo Jorge (PSD). Aliás, o próprio candidato do PSD afirma que Martini será o coordenador da sua campanha. O pré-candidato a vice de Martini era o ex-chefe de Polícia do Rio Grande do Sul Emerson Wendt, que ocupou o cargo no governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018).

O PSD foi o primeiro partido em Canoas a realizar, nesta segunda-feira (31), sua convenção municipal para oficializar a candidatura de Jairo Jorge à prefeitura. O vice será o ex-vereador Dr. Nedy de Vargas Marques (SD). A coligação encabeçada por Jairo - batizada de Aliança Municipal de Oposição AMO Canoas - conta com o apoio de sete partidos até agora: PSD, Solidariedade, Avante, PV, PSB, Podemos e Patriotas. E pode ter ainda o PSDB.

O evento virtual que confirmou o nome de Jairo foi realizado nesta segunda-feira, no primeiro dia do período de convenções partidárias, conforme o calendário do Tribunal Superior Eleitoral (TSE). As legendas têm até o dia 16 de setembro para definir seus candidatos a prefeito e vice-prefeito, além da nominata de vereadores.