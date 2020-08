CPI da gestão Marchezan será votada hoje e deve sugerir indiciamento

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Acontece nesta manhã a conclusão do relatório final da Comissão Parlamentar de Inquérito (CPI) da Câmara de Vereadores que investiga a gestão Nelson Marchezan Jr (PSDB). O texto será apresentado em plenário pelo relator da Comissão, vereador Wambert (PTB), às 10h, e deve sugerir pelo indiciamento de Marchezan. Desta forma, o prefeito seria denunciado judicialmente pelos crimes de corrupção ativa, improbidade administrativa e falso testemunho.

A Comissão, presidida por Roberto Robaina (PSOL), avalia desde outubro denúncias relativas ao Banco de Talentos; ao favorecimento ilegal de empresas no transporte público municipal por Michel Costa, ex-diretor da Procempa e ex-presidente do Conselho de Administração da Carris; e a irregularidades na locação, pela Prefeitura, de um prédio na avenida Júlio de Castilhos para abrigar setores administrativos de órgãos do município.

Estas denúncias foram apresentadas na quinta solicitação de impeachment de que o prefeito foi alvo. Apesar de arquivado, o pedido de impedimento em questão deu origem à Comissão que investiga a gestão municipal.

Marchezan já enfrenta um processo de impeachment aprovado entre os vereadores que investiga o uso de receitas do Fundo Municipal de Saúde para financiar publicidades.