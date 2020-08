Gravataí tem até agora seis nomes à prefeitura

Uma das cidades estratégicas para os partidos nas eleições municipais de 2020 é Gravataí. Há, pelo menos, seis pré-candidatos ao Executivo municipal. Com 255.762 habitantes, dos quais 179.559 são eleitores, a cidade possui o quarto maior Produto Interno Bruto (PIB) do Rio Grande do Sul. Conforme dados divulgados pela Secretaria Estadual do Planejamento, o município - conhecido por abrigar uma montadora da General Motors - teve um PIB superior a R$ 12,4 bilhões em 2017.

Gravataí possui um dos cenários políticos mais polarizados do Estado. Nas últimas eleições, duas figuras formaram os polos políticos da cidade: o atual prefeito, Marco Alba (MDB); e o ex-prefeito pelo PT Daniel Bordignon (agora no PDT). Os dois disputaram diretamente as eleições ou lançaram candidatos.

No pleito de novembro, Alba não vai concorrer à reeleição, porque está no seu segundo mandato. Ele vai tentar emplacar um sucessor, o seu braço direito e ex-secretário, Luiz Zaffalon (MDB). Embora haja outros nomes dentro do MDB querendo concorrer, Zaffa - como é conhecido - conta com o apoio do prefeito.

Zaffa vai apostar no perfil apolítico, uma vez que nunca concorreu a cargo público. A convenção do diretório municipal de Gravataí acontece em 1 de setembro, no CTG Aldeia dos Anjos, às 18h30min. Entre os partidos que devem apoiar a candidatura emedebista, estão o PSB, Republicanos, PP e PSDB.

No outro polo político da cidade, Bordignon também não vai concorrer, pois está com os direitos políticos suspensos por cinco anos desde 2015, quando foi condenado por improbidade administrativa pela Justiça do Rio Grande do Sul. Entretanto, também vai tentar emplacar uma afilhada política: a professora Anabel Lorenzi (PDT).

Esta será a quarta vez que Anabel disputará a prefeitura da cidade. Nas outras eleições, concorreu pelo PSB, partido no qual foi filiada por 14 anos. Pela sigla, foi vereadora e candidata a prefeita em 2012, 2016 e 2017.

Apesar de Alba e Bordignon tradicionalmente polarizarem o cenário, alguns analistas locais apontam o vereador Dimas Costa (PSD) como uma terceira força política em ascensão. O vereador, inclusive, deve se apresentar na campanha como uma alternativa à polarização política de Gravataí. Sua candidatura tem o apoio, entre outros, do PTB.

O PT - partido pelo qual Bordignon foi prefeito - vai lançar uma chapa pura. O pré-candidato a prefeito é Jairo Carneiro (PT) e a vice, a assistente social Patrícia Patisbel Rodrigues (PT). Jairo Carneiro é eletricista e já foi presidente do Sindicato dos Metalúrgicos de Porto Alegre, da Federação Estadual dos Metalúrgicos e da CUT do Rio Grande do Sul.

A pré-candidata do PSOL é a estudante Tamires Paveglio. Ela coordena a organização não-governamental Emancipa Mulher, que presta assistência às mulheres. O PL trabalha com a candidatura do presidente municipal da sigla Claiton Manfro. Ele é formado em ciência política e atuou como titular de secretarias municipais de Gravataí e Cachoeirinha.