Acordo sanitário entre Brasil e Uruguai para a pandemia é ampliado

ampliação do alcance do acordo sanitário Brasil e Uruguai para o combate à pandemia e que permite ações conjuntas em cidades da fronteiras do Rio Grande do Sul com o país vizinho foi oficializada nesta quarta-feira (26). Uma videoconferência com participantes uruguaios e do Brasil celebrou a medida, que agora passa a incluir Quaraí e Barra do Quaraí, no lado gaúcho, e Artigas e Bella Union, no território uruguaio.

O acordo nas cidades vigora a partir da próxima segunda-feira (31), segundo a Comissão do Mercosul da Assembleia Legislativa, que é uma das frentes de articulação das negociações binacionais. Participam a Embaixada do Brasil no Uruguai e representantes dos vizinhos.

Projeto-piloto sobre as ações já está em vigor em Santana do Livramento e Rivera desde fim de julho, quando foi firmado o acordo inaugural.

Desde maio, Uruguai e Rio Grande do Sul fazem intercâmbio de ações, que já incluíram, além da simetria de medidas nas cidades fronteiriças, suporte para envio de medicamentos ao Estado e realização de exames para detectar o vírus na população gaúcha que reside na vizinhança uruguaia.

O Uruguai vive uma realidade da pandemia completamente diferente da do Brasil.

Brasil alcançou 3,7 milhões de pessoas infectadas Rio Grande do Sul soma 115,9 mil contaminados e 3,2 mil óbitos O pais vizinho tem até agora 1.543 casos confirmados e 43 óbitos, segundo o Ministério de Saúde Pública do país. Enquanto isso, opelo novo coronavírus e 117,7 mil mortes. Já o. O Uruguai tem cerca de 3,5 milhões de habitantes, um terço da população gaúcha.

Medidas de prevenção ao novo coronavírus nas quatro cidades já são consideradas a partir desta quinta-feira (27). “Esse acordo tem esse aspectos de ineditismo e é muito importante porque o Uruguai se sentiu muito valorizado nisso, com sua política de controle”, comentou a secretária extraordinária de Relações Federativas e Internacionais, Ana Amélia Lemos.

“Essa troca de dados possa servir para intercâmbio de boletins epidemiológicos”, defendeu o deputado estadual e presidente da Comissão do Mercosul, Frederico Antunes.

O acordo, esclarece a comissão, terá de ter ajustes para o funcionamento do comércio. Santana do Livramento está com bandeira vermelha que restringe as atividades a alguns dias da semana. Na vizinha Rivera, o varejo opera normalmente. A região concentra um dos maiores polos de free shops terrestres no sul do continente.