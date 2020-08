Governo Eduardo Leite desiste de retorno ao ensino presencial em 31 de agosto

atividades presenciais em escolas Após quase quatro horas de reunião, governo gaúcho e Federação das Associações dos Municípios (Famurs) acertaram um adiamento na data de retomada de, que havia sido proposta para 31 de agosto. As atividades voltariam pela Educação Infantil.

Em nota, o secretário de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, comunicou que será estabelecido um novo prazo dentro da intenção de retomada de forma escalonada por níveis de ensino.

A nova data não foi definida, mas deve ser em setembro "e não mais em 31 de agosto", diz o secretário.

decisão atende a pedidos de municípios Segundo o governo, a "". O presidente da Famurs, Maneco Hassen, que participou da discussão, reforçou a posição das prefeituras que são contrárias ao retorno agora. Nova reunião sobre o tema foi marcada para 1º de setembro.

Mesmo que tenha havido o adiamento, o secretário informou, no comunicado no site da pasta, que o calendário será facultativo com decisão final dos municípios e dos pais. "O calendário também é flexível e somente poderá haver a retomada das aulas presenciais em regiões com as bandeiras laranja e amarela", explicou Meirelles, na manifestação.

Mães, pais e professores, que criaram movimentos contrários à volta do ensino presencial, reforçaram a mobilização nos últimos dias, diante da possibilidade de retorno. As aulas estão suspensas desde a segunda quinzena de março devido à pandemia.