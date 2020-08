Bruno Miragem não é mais secretário extraordinário para ações contra o coronavírus

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Um dos integrantes do comitê de combate à pandemia em Porto Alegre, com foco em regramentos como os decretos do que abre e fecha na atividade econômica, Bruno Miragem deixou o posto de secretário extraordinário de Enfrentamento ao Coronavírus, segundo nota da prefeitura da Capital.

Miragem, que foi procurador geral do município na largada do governo do prefeito Nelson Marchezan Júnior, despediu-se nesta sexta-feira (21) da função.

Na nota, o ex-secretário afirmou que "cumpriu o compromisso assumido com o Executivo que era a articulação interna entre órgãos do próprio município para as ações de enfrentamento da pandemia". Miragem estava desde março na função. Nas últimas semanas, ele enfrentou o período mais tenso, devido ao período de um mês de atividades restritas e a pressão dos setores para a retomada, que começou com mais força na semana passada.

O então secretário atuou ainda na organização de um programa social para os mais afetados pela pandemia.

Professor da Universidade Federal do Rio Grande do Sul (Ufrgs), ele retoma as atividades na instituição e também em seu escritório de advocacia. O pedido de exoneração foi feito na semana passada, informou a prefeitura.