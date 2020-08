Canoas deve ter pelo menos nove candidatos nas eleições de novembro

Canoas tem, pelo menos, nove pré-candidatos à prefeitura. A cidade da Região Metropolitana - com o terceiro maior PIB do Estado, atrás apenas de Caxias do Sul e Porto Alegre - é considerada estratégica pelos partidos nas eleições de 2020. Devido ao tamanho do eleitorado de mais de 250 mil eleitores, a cidade da região metropolitana pode ter segundo turno. O pleito está marcado para 15 de novembro (primeiro turno) e 25 de novembro (segundo turno).

Embora ainda não tenha confirmado sua pré-candidatura, o prefeito Luiz Carlos Busato (PTB) deve buscar a reeleição. Conforme sua assessoria, ele está focado na gestão do município, especialmente na área da saúde - cuja demanda aumentou devido à pandemia de coronavírus.

Entretanto, o PDT já colocou à disposição o nome do vereador Dario da Silveira, o mais votado em 2016, para concorrer a vice-prefeito na chapa liderada por Busato. O MDB também declarou apoio à reeleição.

Outro pré-candidato é o ex-prefeito Jairo Jorge (PSD). Jairo administrou Canoas por dois mandatos, de 2009 a 2016, quando era filiado ao PT. Foi um dos gestores mais bem avaliados da história recente do município, tanto que sua gestão chegou a ter 77,8% de aprovação em 2015.

Jairo Jorge tem como pré-candidato a vice-prefeito o ex-vereador Dr. Nedy de Vargas Marques (SD). Além disso, a coligação encabeçada por Jairo - batizada de Aliança Municipal de Oposição AMO Canoas - já conta com o apoio de sete partidos: PSD, Solidariedade, Avante, PV, PSB, Podemos e Patriotas.

O diretório municipal do PSDB canoense lançou a pré-candidatura do advogado e empresário Felipe Martini à prefeitura. O tucano foi nomeado diretor-executivo do Procon (Programa de Proteção e Defesa do Consumidor) do Rio Grande do Sul em 2019. Também foi Secretário de Desenvolvimento Econômico de Canoas no início da gestão de Busato.

O pré-candidato a vice de Martini é o ex-chefe de Polícia do Rio Grande do Sul Emerson Wendt, que ocupou o cargo no governo José Ivo Sartori (MDB, 2015-2018).

O diretório municipal do PP canoense trabalha com o nome da presidente da Federação das Entidades Empresariais do Rio Grande do Sul (Federasul), Simone Leite (PP). Ela - que já foi filiada ao PSDB - comanda a entidade empresarial desde 2016. Entre 2009 e 2011, foi secretária de Desenvolvimento Econômico de Canoas, durante o primeiro mandato de Jairo Jorge.

Em 2014, concorreu a uma vaga no Senado pelo PP. Apesar de ter ficado em quarto lugar, conquistou uma votação expressiva: 606 mil votos (10,58% dos votantes).

O pré-candidato do PT é o ex-deputado estadual Nelsinho Metalúrgico. Ele foi presidente Sindicato dos Metalúrgicos de Canoas e Nova Santa Rita e vereador de Canoas por dois mandatos (2005-2012). Inclusive, chegou a ser líder do governo Jairo Jorge na Câmara Municipal de Canoas.

A candidatura tem o apoio do PCdoB, sigla que indicou o nome para compor a chapa majoritária: a vice-presidente da União Brasileira de Mulheres de Canoas (UBM) Alice Nascimento. O nome da coligação é Frente Popular de Esquerda.

O Republicanos lançou a pré-candidatura do vereador César Augusto em uma cerimônia virtual, com a presença de lideranças nacionais do partido, como os deputados federais Carlos Gomes e João Derly (pré-candidato em Porto Alegre). César Augusto está em seu terceiro mandato como vereador de Canoas

O Novo terá uma chapa pura. O pré-candidato a prefeito é o engenheiro eletricista Camilo Bornia. Concorreu a deputado federal em 2018, ficando na segunda suplência. O nome para concorrer a vice-prefeito é Gilberto Manfroi.

O pré-candidato do PSOL é o professor, advogado e sociólogo Pablo Henrique. Ele se licenciou do cargo de diretor-geral do 20º Núcleo do Cpers/Canoas para lançar sua pré-candidatura. Embora conte com o apoio do PSTU, que passa por uma reestruturação em Canoas, o vice de Pablo Henrique deve ser um nome do PSOL também.

O diretório municipal do PSL trabalha com o nome de Carolina Lompa para concorrer à prefeitura de Canoas. Graduada em Ciências Jurídicas pela UniRitter, ela é presidente do PSL Mulher e coordenadora política do PSL Mulher Nacional.