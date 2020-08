Any Ortiz desiste de concorrer à prefeitura de Porto Alegre

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Any Ortiz (Cidadania), quinta deputada estadual mais votada na Capital nas eleições de 2018, não irá mais concorrer à prefeitura de Porto Alegre. Com a desistência a legenda irá apoiar a candidatura do também deputado estadual Sebastião Melo (MDB).

“Apesar da vontade de ser prefeita da minha cidade, de querer fazer mais por Porto Alegre, decidi não participar desta eleição como candidata”, destacou Any em nota. A deputada afirma que a pandemia e seu filho, uma criança de colo, foram motivos importantes para desistir da disputa ao cargo no Executivo municipal.

O Cidadania irá indicar Flávio Presser para vice-prefeitura na chapa de Melo, a definição ainda passa pelo aval da coligação.

A desistência foi definida durante reunião virtual junto de pré-candidatos à vereador do partido. Any destaca que mesmo não concorrendo à prefeitura não estará de fora das eleições municipais. “Vamos construir um projeto que reunirá pessoas com responsabilidade e experiência na forma de administrar”, disse.