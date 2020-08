Avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro morre por Covid-19

Morreu, na madrugada de quarta-feira (12), a avó da primeira-dama Michelle Bolsonaro, Maria Aparecida Firmo Ferreira, de 80 anos. Ela veio a óbito devido a complicações decorrentes da Covid-19. A informação da morte foi confirmada pela Secretaria de Saúde do Distrito Federal. Maria Aparecida Firmo Ferreira estava internada na enfermaria do Hospital Regional de Ceilândia, no Distrito Federal. A avó da primeira-dama não resistiu a uma parada cardiorrespiratória.

A reportagem procurou o Palácio do Planalto para saber se o presidente Jair Bolsonaro ou Michelle Bolsonaro iriam se pronunciar, mas não recebeu resposta até a publicação desse texto. A avó de Michelle havia sido diagnosticada com a Covid-19 no início de julho, após sofrer com crises de falta de ar.

Maria Aparecida mantinha pouco contato com a família Bolsonaro. No segundo semestre do ano passado, ela já havia se acidentado e passou dois dias em uma maca improvisada nos corredores do Hospital Regional de Ceilândia, antes de ser transferida. Na ocasião, a avó da primeira-dama disse à Folha de S.Paulo que não mantinha contato com Michelle havia cinco anos.