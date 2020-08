Deputado Sebastião Melo se lança à corrida eleitoral à prefeitura de Porto Alegre

O deputado estadual Sebastião Melo (MDB) lançou na manhã desta segunda-feira (10) a sua pré-candidatura à prefeitura de Porto Alegre, em um vídeo de um minuto e 13 segundos de duração e com o slogan "Pronto para ouvir, trabalhar e fazer ainda mais por Porto Alegre. Do teu lado!".

No conteúdo postado no Facebook, o emedebista faz críticas à radicalização de opiniões sobre assuntos como as regras distanciamento social para a contenção da pandemia de coronavírus e defende o bom senso, diálogo, planejamento e responsabilidade na gestão da Capital. "A verdade nunca está nos extremos", encerra o locutor do vídeo, lançando o nome de Melo como pré-candidato ao Paço Municipal.

O MDB está em tratativas com o PP, o DEM e o PTB para a formação de uma aliança com o objetivo de disputar a prefeitura de Porto Alegre.