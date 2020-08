Em live, deputado Marcel van Hattem fala de 'Política na pandemia e pandemia na Política'

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

Marcel van Hattem (Novo) vai ser provocado para falar, nesta segunda-feira (10), a partir das 19h, sobre Política na pandemia ou pandemia na Política?

pediu no STF o fim do distanciamento controlado acabou negando liminar para suspender Van Hattem faz parte do grupo de parlamentares queno Estado. O ministro relator Roberto Barrosoo sistema que calibra as ações estaduais na pandemia.

Em sua conta do Instagram, o deputado já defendeu mais autonomia para os municípios definirem as ações no combate ao novo coronavírus, por isso a busca pela suspensão.

o que está sendo chamada de cogestão do sistema Em um post, ele chegou a chamar de distanciamento Descontrolado, criticando mudanças que o governo de Eduardo Leite fez na aplicação das bandeiras sem ouvir antes prefeitos e empreendedores. Nas últimas semanas, Leite passou a discutir com Famurs e associações de municípios

Dentro das ações para atacar impactos da pandemia, van Hattem resolveu propor um PL para garantir a manutenção dos saques do FGTS por quem sofre com a crise. Relator da Medida Provisória 946, o parlamentar já lamentou que o governo Bolsonaro deixou vencer a medida, que precisaria ir à votação para continuarem os saques emergenciais.

processo de impeachment do prefeito de Porto Alegre Sobre a aprovação da abertura do, Nelson Marchezan Jr, o deputado resumiu na rede social: "Colhe-se o que se planta".

No bate-papo, vai rolar ainda reforma tributária e eleições 2020.