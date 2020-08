Marchezan diz que processo de impeachment tem motivação eleitoral

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

abertura de processo de impeachment O prefeito de Porto Alegre, Nelson Marchezan Júnior, se pronunciou na noite desta quarta-feira (5) sobre aaprovada pela Câmara Municipal da Capital. Em vídeo, Marchezan defendeu a alocação de recursos à saúde durante a sua gestão e afirmou que o pedido tem motivação eleitoral.

A denúncia contra o prefeito alega haver irregularidades da prefeitura na alocação de R$ 3,1 milhões do Fundo Municipal da Saúde em ações publicitárias para campanhas de vacinação e cuidados contra a Covid-19. Marchezan se defendeu da acusação afirmando que demais gestores, da esfera federal e estadual, também utilizaram recursos de fundos para o mesmo fim, "porque isto está na Constituição". Segundo ele, a prefeitura utilizou metade do orçamento de R$ 6 milhões aprovado pela Câmara dentro do fundo municipal para campanhas de saúde.

O prefeito atribuiu a abertura do processo à proximidade das eleições municipais, que ocorrem em novembro. "Se vocês abriram esse processo pelos meus méritos e acertos, não pensem que eu vou me aproximar dos seus erros para evitar qualquer decisão dos senhores dentro desse impeachment", avisou.

Marchezan defendeu as medidas tomadas pelas sua gestão para conter o avanço da pandemia do novo coronavírus em Porto Alegre. "Desde o início da pandemia, nós avisamos à sociedade, com muita tristeza e tomando decisões muito difíceis, que nós iríamos errar. Cometer erros diários, sempre buscando acertar, mas que iríamos errar muito em uma pandemia onde todos estão buscando certezas e caminhos que ainda não foram trilhados pela humanidade", afirmou.