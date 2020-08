Câmara aprova abertura de processo de impeachment contra prefeito Nelson Marchezan Jr.

Em clima político movimentado, foi aprovado em sessão extraordinária na Câmara de Porto Alegre, nesta quarta-feira (5), o pedido inédito de admissibilidade de impeachment contra o prefeito Nelson Marchezan Jr (PSDB), este é o sexto pedido contra o líder do Executivo protocolado na Casa.

Assinado por representantes da sociedade civil e empresários o texto alega haver irregularidades da prefeitura no alocamento de R$ 3,1 milhões do Fundo Municipal da saúde em ações publicitárias.

A admissibilidade do processo exigiu maioria simples dos vereadores presentes e somou 31 votos favoráveis e 4 contrários, sendo os vereadores Airto Ferronato (PSB), Claudio Conceição (PSL), Mauro Pinheiro (PL) e Ramiro Rosário (PSDB). O presidente da Casa, Reginaldo Pujol (DEM), votaria apenas em caso de empate. Agora, será instalada Comissão Processante com três vereadores sorteados para presidir e relatar a Comissão.

O ambiente político que permeou o legislativo durante a tarde já apontava para aprovação do processo. As medidas adotadas pelo Executivo no combate a pandemia, o clima eleitoral e a não aprovação do prefeito diante das emendas impositivas propostas pelos vereadores, podem ter sido fundamentais no resultado da votação.

Em ofício enviado à Câmara, Marchezan defende que todos os recursos para saúde recebidos pelo município são depositados no Fundo Municipal, os gastos em publicidade estariam inclusos nisso. O Prefeito defende ainda que o próprio Legislativo teria autorizado teto de R$5,9 milhões para publicidades em saúde no orçamento de 2020.

Após notificado, o líder do Executivo deverá apresentar testemunhas e defesa prévia, em seguida cabe à Comissão Processante decidir pelo seguimento ou arquivamento do processo. Caso fique decidido pelo arquivamento a decisão deve passar por votação em plenário.