Mais de 75% da população gaúcha segue em bandeira vermelha no mapa preliminar

Mais de 70% da população gaúcha está sob alto risco do coronavírus, segundo mapa preliminar do distanciamento controlado divulgado pelo governo gaúcho nesta sexta-feira (31). São 12 regiões em bandeira vermelha. A área abrange 340 municípios, o que abrange 77% da população gaúcha.

Cinco regiões passaram de laranja para vermelho em relação à semana passada. Já Capão da Canoa passou da bandeira vermelha para laranja. Neste caso, as medidas menos restritivas na região passam a valer a partir da meia-noite de hoje.

As prefeituras têm até domingo para apresentarem recursos para possível alteração de classificação. As bandeiras definitivas serão divulgadas na segunda-feira, passando a valer a partir de terça-feira (4).

A divulgação do mapa preliminar foi feita durante transmissão ao vivo conduzida pela chefe do Comitê de Dados do RS, Leany Lemos. A 13ª rodada do distanciamento controlado já traz as mudanças. Uma delas reduz o peso da ocupação de leitos de UTI por pacientes de fora. Ou seja, a contagem de leitos de unidade intensiva da macrorregião vai levar em conta a cidade origem do paciente. Segundo Leny, a nova metodologia vai diferenciar melhor as regiões e "certamente a gente vai ter um número menor de recursos" por parte dos municípios.