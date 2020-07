Depois de o Ministério Público (MP) de Contas pedir para o Tribunal de Contas do Estado (TCE) inspecionar a aplicação dos recursos destinados ao combate à Covid-19 em Porto Alegre, a Secretaria Municipal de Saúde (SMS) lançou uma nota - na qual afirma que "recebe com tranquilidade o requerimento elaborado pelo MP de Contas". A pasta acusa o pedido de ter intenções "político-eleitoreiras".

A solicitação do MP de Contas foi resultado da representação dos deputados estaduais Tiago Simon (MDB) e Thiago Duarte (DEM). Os parlamentares - que fazem parte do grupo de trabalho criado na Assembleia Legislativa para fiscalizar o combate à pandemia na Capital - averiguaram que, desde março, quando a pandemia chegou ao Brasil, a prefeitura recebeu mais de R$ 150 milhões em recursos para investir no combate ao coronavírus. São recursos oriundos dos governos federal e estadual e da Câmara de Vereadores de Porto Alegre.

A nota da Secretaria da Saúde de Porto Alegre sustenta que "todos os dados do município são avaliados por técnicos do TCE". E adiciona "que os técnicos, em uma breve visita ao site da prefeitura, poderão encontrar o detalhamento de todas as ações de enfrentamento ao Coronavírus". Entre as ações, a pasta cita "a abertura de 225 novos leitos de UTI, a compra de mais de R$ 1 milhão de Equipamentos de Proteção Individual (EPIs), além da contratação de testes para a Covid-19".

A nota da SMS, por outro lado, confirma a reclamação de Duarte e Simon de que o Executivo não teria empregado todos os recursos recebidos. "No último balanço financeiro, de R$ 110 milhões recebidos haviam sido empenhados R$ 70 milhões", diz o ofício da secretaria.

De qualquer forma, a SMS acusa os parlamentares de terem intenções "político eleitoreiras", visto que Duarte é pré-candidato à prefeitura da Capital e Simon é próximo do também deputado estadual Sebastião Melo (MDB), outro pré-candidato ao paço municipal.

"A SMS lamenta o caráter político-eleitoreiro utilizado pelos dois parlamentares que carregam o mesmo artifício junto ao Ministério Público com informações falsas e omitindo outras", conclui a nota da Secretaria da Saúde.