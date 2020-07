Projeto agiliza trâmite para instituir nomes de rodovias e datas comemorativas no RS

A Comissão de Constituição e Justiça (CCJ) da Assembleia Legislativa do Rio Grande do Sul aprovou nesta terça-feira (28), por unanimidade, projeto que agiliza o trâmite de proposições que batizam rodovias, instituem datas comemorativas ou criam rotas turísticas no Estado. De acordo com o texto, essas matérias valerão com o aval somente das comissões de mérito, sem a necessidade de passar pela apreciação do Plenário.