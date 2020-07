Eduardo Leite relata sintomas leves de coronavírus

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, informou na manhã desta segunda-feira (27) na sua conta no Twitter que apresenta sintomas leves de coronavírus. Leite confirmou na sexta-feira (24) que havia testado positivo para a doença , após ser submetido ao teste RT-PCR, que é mais preciso para detecção do novo coronavírus ativo no organismo.

"Neste quarto dia após o resultado positivo do teste para #Covid19 tenho apenas sintomas leves, como dor de cabeça e cansaço, sendo necessário somente o uso de analgésicos comuns. Sigo trabalhando de casa, com as agendas de hoje mantidas, todas por videoconferência", diz a mensagem postada pelo governador na rede social.

Após a confirmação do teste, Leite iniciou isolamento, cancelando os compromissos da sua agenda. Antes, na sexta-feira, o o governador chegou a inaugurar leitos de UTI em um hospital da Região Metropolitana. A secretária da Saúde Arita Bergmann também foi testada para o novo coronavírus, recebendo resultado negativo.