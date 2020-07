Rio Grande do Sul tem 14 regiões em bandeira vermelha no mapa preliminar

Mais da metade do Rio Grande do Sul está em bandeira vermelha, segundo mapa preliminar do distanciamento controlado divulgado pelo governo gaúcho nesta sexta-feira (24). São 14 das 20 regiões consideradas com risco alto para o contágio do novo coronavírus na 12ª rodada do modelo. Na semana anterior, eram oito regiões nessa classificação.

As regiões em vermelho são Caxias do Sul, Taquara, Canoas, Porto Alegre, Pelotas, Santa Rosa, Santa Cruz do Sul, Capão da Canoa, Novo Hamburgo, Cruz Alta, Bagé, Passo Fundo, Palmeira das Missões e Santo Ângelo. O resultado afeta 9.280.229 habitantes, ou seja, 82% da população gaúcha presente nos 352 municípios classificados com a bandeira vermelha.

Caxias do Sul, na Serra, tem o nível mais preocupante, mantendo a mesma média ponderada final da semana anterior, de 2,16. Outras duas regiões apresentaram crescimento das médias ponderadas finais: Pelotas (de 1,61 para 1,78) e Bagé (de 1,34 para 1,69).

Já as regiões de Lajeado, Cachoeira do Sul, Erechim, Ijuí, Uruguaiana e Santa Maria estão, preliminarmente, na bandeira laranja, que configura risco médio. São 181 cidades e 1.003.503 habitantes nestas regiões.

As prefeituras têm até domingo para apresentarem recursos para possível alteração de classificação. As bandeiras definitivas serão divulgadas na segunda-feira, passando a valer a partir de terça-feira (28).