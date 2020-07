Leite confirma resultado positivo para Covid-19 e faz isolamento

O governador do Rio Grande do Sul, Eduardo Leite, comunicou, em sua conta de Twitter, que teve resultado positivo de exame para Covid-19. Leite fez o teste RT-PCR, que é mais preciso para detecção do novo coronavírus ativo no organismo.

"Mesmo estando assintomático, fui surpreendido agora há pouco com o resultado positivo para Covid-19. Cancelei as minhas agendas e iniciei isolamento, seguindo as instruções médicas", postou o governador, que nesta sexta-feira chegou a cumprir agenda externa.