Ex-governador Antonio Britto estará em live do JC nesta segunda

O ex-governador do Rio Grande do Sul e ex-ministro da Previdência Social Antonio Britto estará em live nesta segunda-feira (27), a partir das 11h, no canal do Jornal do Comércio no YouTube, Facebook e site. Será a primeira vez que a Entrevista Especial, da Editoria de Política, será ao vivo.

O repórter Marcus Meneghetti e a editora assistente do site Patrícia Comunello vão questionar o ex-governador sobre o Rio Grande do Sul em 2020, passando por privatizações, finanças públicas, incentivos fiscais, reforma tributária, política para o funcionalismo, pandemia e a cena política regional e nacional.

apontou que a imagem do Brasil no exterior é um dos problemas Em recente videoconferência da Associação Comercial de Porto Alegre (ACPA), Britto: "Quando a imagem política, diplomática, cultural está prejudicada, os negócios acabam pagando parte da conta".

Britto, do MDB, ocupou o Palácio Piratini entre 19995 e 1998, e teve como marcas a primeira onda de privatizações, com a venda da CRT e parte da CEEE, fusão de bancos, federalização da dívida, programas de demissões e atração de fábricas de automóveis, com uso de fortes incentivos fiscais.

A montadora da General Motors está até hoje no polo em Gravataí, já a da Ford, que seria instalada em Guaíba, nunca foi erguida, acabou sendo sepultada no começo do governo de Olívio Dutra (PT, 1999-2002).