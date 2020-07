Prefeito de Alvorada é internado após diagnóstico de Covid-19

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

prefeito de São Leopoldo, Ary Vanazzi (PT), também está com Covid-19 morreu por complicações da nova doença O prefeito de Alvorada, na Região Metropolitana de Porto Alegre, José Arno Appolo (MDB), foi internado em hospital da Capital após ser diagnosticado com Covid-19. O resultado positivo do teste pelo exame de RT-PCR foi confirmado nessa quarta-feira (22). O. Nessa quarta, o prefeito de Viamão, Valdir Jorge Elias, o Russinho,

Appolo tem 79 anos e já tinha comunicado, através das redes sociais, seu afastamento das atividades envolvendo a prefeitura. Isso foi em 17 de julho. Desde segunda-feira (21), o vice-prefeito Valter Slayfer (PL) ocupa o cargo de gestor do município da região metropolitana de Porto Alegre.

Vanazzi, de São Leopoldo, fez teste rápido com amostra de sangue pela equipe técnica do Centro de Testagem Municipal (CTM). O resultado, recebido no final desta manhã, apontou IGM, ou seja, o vírus ativo para o novo coronavírus. O prefeito apresenta sintomas leves, como coriza, dor de cabeça e tosse. Ele continuará trabalhando, segundo o texto, mas cumprirá isolamento domiciliar.