Valdir Jorge Elias, prefeito em exercício de Viamão, morre de Covid-19

O prefeito em exercício de Viamão, Valdir Jorge Elias (MDB), conhecido como Russinho, faleceu na manhã desta quarta-feira (22) em decorrência de complicações clínicas geradas pelo novo coronavírus. Ele estava internado na UTI do Hospital de Viamão desde a quarta-feira (15) da semana passada , após testar positivo para Covid-19.

Russinho tinha 66 anos e deixa a mulher, seis filhos e quatro netos. Ele estava no cargo desde janeiro quando o então prefeito André Nunes Pacheco foi afastado por indícios de irregularidades em contratos de prestação de serviço.

Em mensagem distribuída por sua assessoria de imprensa na semana passada, Russinho escreveu que estava respirando com o suporte de oxigênio para não haver cansaço dos pulmões. Na página oficial no Facebook, a prefeitura de Viamão informou que vai decretar luto oficial de 3 dias no município.

Em nota oficial, o MDB-RS confirmou o falecimento e lamentou a morte do prefeito. Russinho assumiu três mandatos como vereador (1988, 2008 e 2012). Em 2010, foi presidente do Legislativo viamonense. Entre 2013 e 2015 foi Secretário Municipal de Obras e Serviços Públicos. Em fevereiro de 2020 assumiu como prefeito em exercício de Viamão, onde entregou demandas urgentes e necessárias para a comunidade. Ele se destacava pelo jeito simples e fraterno de liderar.





O presidente do MDB-RS, Alceu Moreira, lembrou momentos marcantes em que estiveram juntos. "Lamento profundamente a perda do amigo Russinho. Companheiro de longa data, de longas caminhadas que fizemos juntos, um operário partidário, exemplo de militante. Fará muita falta, vai deixar um grande vazio para família, amigos e comunidade de Viamão", afirmou Alceu Moreira.