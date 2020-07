Marchezan se reúne com hospitais e empresários para discutir futuro da pandemia

Esta quarta-feira (22) pode trazer novidades em Porto Alegre sobre a lotação de UTIs, de um lado, e o, de outro, pelo menos em dias úteis.? O prefeito da Capital, Nelson Marchezan Júnior, vai re reunir, em videoconferências separadas, com hospitais, no começo da tarde, e com lideranças empresariais após as 16h. Marchezan vai pedir mais vagas - e o gargalo pode ser de profissionais, pois a pandemia gera baixas nas equipes -, e apoio de empresários para reduzir o fluxo nas ruas.