Reunião entre governo e prefeitos busca alinhavar cogestão do distanciamento controlado

prefeitos gaúchos como cogestores do distanciamento controlado A possibilidade de ter osem suas cidades, levantada na segunda-feira (20), pelo governador Eduardo Leite, será tema de reunião virtual de membros do Executivo e representantes da Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) e das 27 associações de municípios, no final da tarde desta terça-feira (21). A intenção é dar mais autonomia e responsabilidade às prefeituras e avançar na gestão compartilhada do modelo nos próximos dias.

Na segunda, durante live, Leite disse que os municípios precisam ajudar na fiscalização do cumprimento das medidas restritivas nas suas regiões. "É fundamental os municípios se engajarem nos protocolos e fiscalizarem. Por isso, vamos convidá-los a terem uma participação ativa e que possam ajudar a fazer as regiões cumprirem o distanciamento", adiantou Leite, que negou que a medida implique em alteração no sistema de classificação das bandeiras.

Mais do que permitir que os prefeitos decidam sobre as atividades que devem abrir ou fechar, o governo quer compartilhar responsabilidades, somar esforços para minimizar o impacto econômico da pandemia e estabelecer critérios conjuntos para as restrições às atividades econômicas. Para o presidente da Famurs, Maneco Hassen, prefeito de Taquari, os gestores municipais estão dispostos a colaborar para o avanço do distanciamento controlado, mas desde que possam opinar sobre a melhor forma de organizar esse processo. "Por isso, na reunião vamos estabelecer e equilibrar o diálogo, além de opinar sobre o distanciamento. Diante dessa situação delicada da pandemia não podemos aceitar apenas o que nos é imposto", enfatizou o dirigente.

Apesar de considerar um avanço o fato de o governo ter permitido aos prefeitos encaminharem recursos à classificação semanal das bandeiras, Hassen admite que as trocas de níveis de restrições têm gerado confusão entre os prefeitos e até passado uma imagem errada do modelo à população. "Na teoria os recursos são fundamentais para a correção dos decretos, mas viraram uma competição entre prefeitos, e o cidadão passa a achar que o modelo está errado, o que não é verdade. Quem está no município sabe que a situação muda de uma hora para a outra e que não pode haver descrença no distanciamento", enfatiza o presidente.

Para ele, o governo acerta em querer alterar o modelo para propor uma postura coletiva dos agentes municipais. "Só assim conseguiremos ter mais engajamento das pessoas", reforça Hassen. No entanto, considera injusta a posição de cobrar maior fiscalização do cumprimento do distanciamento controlado nas cidades. "Há uma injustiça nisso, pois as cidades do Interior têm fiscalizado muito, mantido as medidas restritivas e até aberto novos leitos de UTI com recursos próprios", ressalta.

A reunião dos gestores municipais com o governador também terá a participação do vice Ranolfo Vieira Júnior, dos secretários da Saúde, Arita Bergmann, e de Articulação e Apoio aos Municípios, Agostinho Meirelles, e do procurador geral do Estado, Eduardo Cunha da Costa.