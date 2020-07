Onyx esteve com ao menos 49 pessoas antes de ter sintomas

Já é assinante? Faça seu login e tenha acesso completo ao conteúdo do JC.

O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni (DEM), teve reuniões com ao menos 49 pessoas, entre assessores, políticos e outras personalidades, nos 14 dias anteriores à manifestação dos primeiros sintomas do novo coronavírus. A apuração é da Folha de S.Paulo. Na manhã desta segunda-feira (20), ele anunciou pelo Twitter que está com a doença.

Nomes de José Levi, advogado-geral da União (AGU), do general Ramos, da Secretaria de Governo, e de Sérgio Camargo, presidente da Fundação Palmares, aparecem na agenda oficial de Onyx na tarde da quinta-feira (16) passada, horas antes dos primeiros sintomas.

De acordo com a Organização Mundial da Saúde (OMS), o tempo de incubação da Covid-19, ou seja, o período em que a pessoa está infectada pelo novo coronavírus sem apresentar sintomas, pode variar de 1 a 14 dias.

No período, o ministro da Cidadania foi ao Palácio do Planalto para um encontro com o general Braga Netto, ministro da Casa Civil, na segunda-feira (13) passada, e também recebeu em seu gabinete o deputado federal gaúcho Osmar Terra (MDB), na quarta-feira (15).