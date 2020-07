Eduardo Leite planeja gestão compartilhada do distanciamento controlado com prefeituras

O Executivo gaúcho cogita a possibilidade de dar mais responsabilidade e autonomia às prefeituras na gestão local do distanciamento controlado. O tema será tratado em reunião com a Federação das Associações de Municípios do Rio Grande do Sul (Famurs) nos próximos dias, segundo anunciou o governador Eduardo Leite nesta segunda-feira (20).

Segundo ele, a intenção é buscar uma gestão compartilhada do modelo do distanciamento controlado. "É fundamental os municípios se engajarem nos protocolos e fiscalizarem. Por isso, vamos convidá-los a terem uma participação ativa e que possam ajudar a fazer as regiões cumprirem o distanciamento", adiantou Leite.

A lógica do sistema de classificação das bandeiras não deverá ser alterada, em função dessa nova possibilidade, que dará maior participação às regiões. "Vamos compartilhar responsabilidades e somar esforços para vencermos o coronavírus com menos impacto econômico possível", disse ele.

Leite destacou que essa maior autonomia aos município já vem sendo aplicada desde que foi permitida a apresentação de recursos às prefeituras e associações em relação às bandeiras do distanciamento controlado. A intenção do Executivo é estabelecer critérios conjuntos para o apontamento das restrições às atividades econômicas, de forma a limitar "apenas o que for estritamente necessário".