Novo ministro da Educação diz que está com Covid-19

O ministro da Educação, Milton Ribeiro, informou nesta segunda-feira (20) que está infectado pela Covid-19.

Ribeiro tomou posse como ministro na última quinta-feira (16). O presidente Jair Bolsonaro (sem partido), infectado pela doença, não participou presencialmente da cerimônia. O ministro confirmou a infecção em publicação nas redes sociais.

"Acabo de receber agora pela manhã resultado positivo para COVID. Já estou medicado e despacharei remotamente", escreveu ele no Twitter.

A posse de Ribeiro contou com a presença de alguns integrantes do governo, como o ministro Jorge Oliveira (Secretaria-Geral da Presidência) e do secretário-executivo do MEC, Antonio Vogel. O governo tenta adiar a votação na Câmara do Fundeb, principal mecanismo de financiamento da Educação básica, que vence neste ano.

A suposta necessidade de atualizar o ministro sobre as discussões é um dos argumentos da área econômica para pedir o adiamento. Ausente das discussões desde 2019, o governo insiste em mudanças que desidratam o texto.

A Câmara inicia debates sobre o texto ainda nesta segunda, e a votação está prevista para terça (21).